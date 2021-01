José Mota acepta las disculpas de Juan Muñoz: "Lo que hemos compartido está muy por encima de esto"

La polémica entre los cómicos ha llegado a su fin con la aceptación de José Mota de las disculpas de Juan Muñoz que manifestó a través de un vídeo difundido en las redes sociales este sábado de madrugada.

Esta semana, Juan Muñoz era protagonista por verter unas acusaciones sobre su compañero. Él mismo aseguró que José Mota no le había dado el pésame tras el fallecimiento de su madre ni se habría preocupado por él en este duro momento de su vida.

"Es mala persona", declaraba. "Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos".

Además, afirmaba que no era la primera vez que tenía este sentimiento hacia él. "Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", confesó.

José Mota decidió responder a estas frases confirmando que lo hacía para "hacer ruido para volver a la palestra mediática". Reconoció que estas palabras por parte del cómico "no le han pillado para nada de sorpresa".

Ante su reacción, Juan Muñoz se retractó en sus palabras este sábado, asegurando que llevaba "cuatro copillas de más" y que su intención era que "al enterarse a lo mejor hubiese venido, me hubiese dado un abrazo y hubiéramos podido continuar nuestra amistad de siempre".

"Estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi compañero José Mota, su familia y amigos que tenemos en común por esas declaraciones tan crueles y desafortunadas. Son palabras que no se merece para nada. Viene a causa por el derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre", expresó, visiblemente afectado.

"Se me juntó con la Navidad y la primera Nochebuena sin mi madre. En ese momento caí en lo peor, beber. Beberme dos copillas, cuatro copillas de más y en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y darme el pésame. Monté en cólera y empecé a decir disparates que José no se merece para nada. Ni José ni su familia. Dije cosas que no las siento", ha relatado el cómico.

Terminaba asegurando que José Mota siempre se ha comportado bien con él y le "ha ayudado mucho". "No se merece lo que le he hecho. Es una gran persona y compañero. Lo siento José", concluye a punto de derrumbarse.

Esto último ha sido confirmado por parte de la otra parte de la historia, que ha aceptado las disculpas asegurándole "que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto".

Juan Muñoz no podía evitar emocionarse al leer que José Mota le perdonaba lo sucedido. "No sabes lo feliz que me acabas de hacer con tus palabras", escribió.

