Juan Muñoz pide perdón a José Mota por acusarle de ser mala persona

Juan Muñoz hizo unas declaraciones esta semana acerca de José Mota que no le dejaban en muy buen lugar. Aseguraba que era "mala persona" por no darle el pésame ni haberse interesado por su estado de ánimo tras el fallecimiento de su madre.

"Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos", confesaba. "Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años".

José Mota reconoció que estas palabras por parte del humorista "no le han pillado para nada de sorpresa" y que su intención es "hacer ruido para volver a la palestra mediática".

Este sábado de madrugada, el cómico ha querido retractarse de sus palabras a través de un vídeo emitido en las redes sociales. "Ha sido producto de un mal día y cuatro copas", ha declarado.

"Estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi compañero José Mota, su familia y amigos que tenemos en común por esas declaraciones tan crueles y desafortunadas. Son palabras que no se merece para nada. Viene a causa por el derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre", ha confesado, visiblemente afectado.

Reconocía que "esperaba que al enterarse a lo mejor hubiese venido, me hubiese dado un abrazo y hubiéramos podido continuar nuestra amistad de siempre".

"Se me juntó con la Navidad y la primera Nochebuena sin mi madre. En ese momento caí en lo peor, beber. Beberme dos copillas, cuatro copillas de más y en ese momento me llamó un periodista para preguntarme cómo estaba y darme el pésame. Monté en cólera y empecé a decir disparates que José no se merece para nada. Ni José ni su familia. Dije cosas que no las siento", ha relatado el cómico.

Terminaba asegurando que José Mota siempre se ha comportado bien con él y le "ha ayudado mucho". "No se merece lo que le he hecho. Es una gran persona y compañero. Lo siento José", concluye a punto de derrumbarse.