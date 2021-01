La reacción de José Mota tras las duras acusaciones de Juan Muñoz

A pesar de haber formado uno de los dúos humorísticos más reconocidos en España, la reconciliación entre Juan Muñoz y José Mota, Cruz y Raya, es cada vez más lejana. Si hace unos días Muñoz cargaba duramente contra Mota en una entrevista en Semana, esta misma revista ha hablado ahora con la otra parte implicada, José Mota, para conocer su reacción a las declaraciones de quien fuera su otra mitad del dúo.

"Su corazón lo tiene en el banco. Estoy muy dolido con José. Me ha demostrado que es un mal tipo. Y me cuesta creer que tenga amigos", llegó a decir Juan Muñoz sobre su excompañero. La gota que colmó el vaso para Juan Muñoz fue que Mota no le diese el pésame tras el fallecimiento de su madre hace un mes. "Han sido muchos desprecios, muchas cosas que me hicieron daño y que he guardado en silencio muchos años", se refirió Muñoz.

A pesar de estas duras palabras, José Mota ha optado por ignorarlas y seguir centrado en sus proyectos profesionales, según han confirmado fuentes de su entorno a la revista Semana.

Según Mota, Muñoz ha querido "hacer ruido para volver a la palestra mediática", y aunque sus acusaciones "no le han pillado para nada de sorpresa", tampoco entiende el motivo por el que ha decidido cargar ahora contra él.

Entre otras afirmaciones, Juan Muñoz llegó a tachar a Mota de "mala persona". "Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión", indicó Muñoz.

En este sentido, fuentes cercanas a Mota han asegurado que "la relación es inexistente desde hace mucho tiempo. No hay contacto de ningún tipo, pero no hay motivos para que diga eso de él".

Según estas fuentes, José Mota "podría hablar largo y tendido sobre Juan, pero por ahora no lo va a hacer y el silencio va a ser su única respuesta", han concluido.