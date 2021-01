Vila reprocha al PP la paralización del proyecto de plaza de Sevilla durante "más de 7 años"

De hecho Martín Vila ha asegurado que "el Ayuntamiento ya está actuando en la avenida de Astilleros para garantizar el acceso ferroviario a la nueva terminal de contenedores, unas obras que se ejecutan con fondos del Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles (Plan Invierte 2019), y que permitirán ejecutar todas las infraestructuras subterráneas y redes de servicios coincidentes en el trabajo bajo la vía que dará paso a la nueva terminal de contenedores".

"Desde que llegamos nos pusimos manos a la obra para desbloquear uno de los proyectos más importantes para esta ciudad y sentamos a las diferentes partes implicadas para encontrar todos juntos una solución que permitiera avanzar en este proyecto, unas negociaciones que culminaron con la firma del convenio el pasado mes de junio, algo que todavía escuece en el PP".

El concejal ha destacado que es el Ayuntamiento quien lidera la urbanización de toda la zona, consciente de que es una intervención absolutamente necesaria para el avance de la ciudad. El acuerdo regula el procedimiento de cooperación para ejecutar las acciones de urbanización AU-EX-60 'Viario Estación de RENFE' y AU-EX-56 'Jardines Estación RENFE' del PGOU, que se comprenden en el ámbito de la antigua UE-ES-1 'Estación'. Este ámbito afecta a 61.167 metros cuadrados de suelo que rodea la estación ferroviaria de Cádiz e instalaciones anexas.

En concreto, el compromiso de urbanización comprende las zonas de avenida de Astilleros, Plaza Sevilla y Parque Muralla. Este nuevo convenio urbanístico de gestión hace posible continuar con los compromisos adquiridos en el convenio de colaboración para la gestión y ordenación de la estación de Cádiz y su área de influencia, firmado en 2008.

En cuanto a la nueva Comisaría, el concejal de Urbanismo ha señalado también que el Ayuntamiento está "en contacto tanto formal como informalmente con el Ministerio del Interior" y le ha "trasladado el protocolo de actuaciones". De hecho, los técnicos municipales "se han puesto a disposición para la redacción definitiva y se le ha enviado las valoraciones de los inmuebles que iban a incluirse en el protocolo, cosa que se hizo en el mes de marzo de ese año 2018". "Finalmente nos solicitaron las cédulas urbanísticas, que les enviamos en esa misma fecha. Una vez que recibieron toda esa documentación, se acordó una visita al solar por parte de técnicos de Interior y técnicos municipales, lo que sucedió en el mes de abril de 2018, tiempo en el cual precisamente estaba el Partido Popular en el Gobierno Central".

Desde entonces, ha aclarado, "no hemos vuelto a recibir ninguna noticia del Ministerio, ni mucho menos de Subdelegación ya estuviesen en manos del PP o del PSOE".

No obstante, "si el Gobierno Central no está interesado en construir la Comisaría y no se implica en la ciudad, estamos estudiando otras alternativas dado que tiene un uso terciario para el que hay inversores interesados, demostramos así que en apenas un año desde la firma de la adenda, tenemos mas capacidad para el desarrollo de este ámbito que la que ha demostrado ADIF desde 2008, gobernada por PSOE y PP, que fue nula.".