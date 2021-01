PP lamenta el "castigo" del Gobierno de España a los gaditanos con menos recursos con la subida de la luz

Sánchez ha señalado en un comunicado que espera que los responsables provinciales de ambas formaciones "sean ahora tan activos como en 2013, cuando convocaron un apagón en protesta por una subida menor de la que hicieron responsable a Mariano Rajoy, o en 2017, cuando del mismo modo acusaron al gobierno del PP de favorecer la subida de la luz para beneficiar a las empresas eléctricas".

La portavoz popular ha indicado que es "realmente vergonzante que aquellos que se han llevado años acusando al PP de aliarse con las empresas del IBEX 35 no hayan tenido ni los instrumentos ni los arrestos para impedir que en plena ola de frío la subida de la luz y el gas haya alcanzado una media de 80 euros que muchos gaditanos no tendrán para pagar. La hipocresía de la izquierda radical se muestra hoy con mayor crudeza; ya no hay niños pasando frío frente a usureros y devoradores de beneficios, pero la luz ha subido un 27 por ciento"