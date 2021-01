Jorge González gana la edición más larga de 'Tu cara me suena': "Esto es un regalo que me ha hecho la vida"

Este viernes terminó Tu cara me suena. Se trata de la edición más larga del talent que, a consecuencia del parón generado por la COVID-19, ha durado un año entero. También es la primera vez que el ganador del concurso, Jorge González, decide repartir el premio -30.000 euros- entre todos los concursantes, para que más organizaciones resulten beneficiadas.

Entre lágrimas y mientras recibía el cariño de sus compañeros y compañeras, el cantante, que obtuvo un 36% de los votos del público gracias a su interpretación de Mi héroe de Antonio Orozco, dijo: "No puede ser... esto es un regalo que me ha hecho la vida".

"Los sueños se cumplen y hay que seguirlos, yo soy un ejemplo", concluyó. Sobre su parte del premio, que anunció que repartiría, explicó que lo donaría a Concierto Solidario, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es ayudar a conseguir financiación para diferentes iniciativas solidarias.

En segundo lugar quedó la también extriunfita Nerea Rodríguez, que se atrevió con Beautiful de Christina Aguilera y aprovechó para avanzar el inicio de una nueva etapa: "Estoy muy contenta, el programa ha sido precioso. Me sigue pareciendo impactante que la gente se moleste en votarme".

"El mes que viene saco el single de mi nuevo proyecto, y acaba una etapa muy importante para mí. Ahora empieza otra en la que le voy a poner toda mi alma a mi carrera musical", concluyó, emocionada.

En tercer lugar quedó Cristina Ramos, que interpretó This is me de la banda sonora de El Gran Showman (2017), una actuación que le hizo conseguir un 30% del apoyo del público. Los Gemeliers (Daniel y Jesús Oviedo) quedaron en cuarto lugar, tras meterse en la piel de Alejandro Sanz con el tema Desde cuándo. Rocío Madrid se quedó con la quinta posición tras una emocionante actuación: Me cuesta tanto olvidarte de Mecano.