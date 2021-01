De Torino a Mestalla sobre el València: "El problema és difícil de resoldre. Hi ha inversors però requereix temps"

"Volem ajudar i veure si entre tots podem tirar endavant", ha afirmat. Al seu torn, ha comentat que la plataforma té previst reunir-se amb Bankia i ha apuntat que aquesta entitat bancària "ha de sintonitzar" amb el valencianisme i amb la seua realitat.

Martín Queralt i altres representants de la plataforma s'han reunit amb la vicealcaldesa de València i edil de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, dins de la ronda de contactes que mantenen amb les administracions. El representant del col·lectiu ha agraït "molt" aquestes trobades i la "preocupació", el "desig" i la "sensibilitat" de les institucions valencianes per "ajudar a resoldre el problema del València CF".

En aquest context, ha mostrat la disposició per a treballar amb les administracions. "Sempre al seu costat. Nosaltres no volem ser un obstacle per a la solució del problema del València" i sí "un suport", ha exposat. "El que volem és ajudar i veure si entre tots podem tirar avant" en favor d'"una entitat que és simbòlica i emocionalment molt important" encara que "no deixa de ser privada".

Preguntat per si han parlat de la caducitat de l'Actuació Territorial Estratègica (ATE), ha indicat que sí però ha matisat que aquest col·lectiu no pot "dir a l'administració pública el que ha de fer" perquè aquesta té els seus tècnics i ho sap. "Hem vingut per a oferir la nostra ajuda i dir clarament que el dret està per a ser aplicat i que poden comptar amb nosaltres", ha afegit.

"El problema és difícil de resoldre i requereix temps i diners. Nosaltres el que estem fent és no solament parlar amb administracions o entitats financeres. Estem arreplegant propostes d'ajuda, escoltant grups de gent, d'inversors que volen col·laborar en la solució del problema i legítimament fer negocis", ha assenyalat.

Juan Martín Queralt ha dit que "tot ha d'anar unit" i que "el fet que hi haja grups per a participar en el projecte no és un inconvenient sinó un gran avantatge". "El que hem de fer és posar-nos d'acord i anar tots junts", ha asseverat, alhora que ha exposat que "quan diuen hi ha diners, hi ha inversors" cal saber que açò "requereix el seu temps". "Parlar i posar-nos d'acord tots els tots els grups no és fàcil. És el que estem fent", ha afegit.

Preguntat per la solució més factible a la situació del València CF és comptar amb grups d'inversors, ha respost que "la idea fonamental" de la plataforma és "democratitzar el club". Així, ha apostat primer per aconseguir que "el capital social estiga el més repartit possible", de manera que "si hi ha 40.000 accionistes, millor que si hi ha 30.000" i, després per aconseguir que "el club siga un autèntic club".

En aquesta línia, Martín Queralt ha advocat per que la ciutat esportiva de Paterna "es convertisca en un centre neuràlgic del valencianisme" al qual una família puga acudir a passar el dia i a gaudir de les instal·lacions, de manera que l'entitat estiga "viva" i es gaudisca de "projectes comuns".

Respecte a les reunions de De Torino a Mestalla amb inversors, ha explicat que "no s'ha arribat a acord definitiu" i ha assegurat que quan s'aconseguisca es farà públic i hi haurà "transparència". Sobre la trobada amb Bankia ha avançat que es busca dir-li "una cosa òbvia: que el projecte que tenim en ment suposa que molts milers de valencians poden convertir-se en socis, en clients de Bankia".

"En conseqüència, Bankia entenem que ha de sintonitzar amb aquest moviment" i amb "la realitat del valencianisme" perquè el soci la veja "col·laborat en aquesta generalització del valencianisme". En aquest punt, Martín Queralt ha destacat que suposa una "visió equivocada" dir que s'han de posar "200 milions sobre la taula".

"Aquest problema requereix diners, menys de 200 milions" i "sí l'assumpció del passiu, que es paguen els deutes", ha agregat, alhora que ha afirmat que el València és "molt més" que una SA esportiva perquè "és història, tradició, vivència i emocions" i ha dit que la plataforma està per açò.

"NECESSITEM QUE HI HAJA UN INTERÉS"

Pel seu costat, Sandra Gómez ha agraït a la plataforma la seua voluntat de resoldre la situació del club esportiu i s'ha posat a la seua disposició per a "resoldre qualsevol dubte en la matèria que competeix a l'administració". "Sempre estarem a la disposició d'els qui vullguen resoldre els problemes que té el club" i "serem flexibles per a aconseguir que es construïsca el nou estadi", ha indicat.

Així, Gómez ha reiterat la "màxima disposició" de l'Ajuntament però ha puntualitzat que "tot passa per resoldre la situació del nou estadi" i ha dit que es treballarà per a açò. Igualment, ha valorat la "transparència" municipal per a informar sobre l'ATE i ha insistit en el seu oferiment "per a resoldre el problema" encara que ha assenyalat que "ha de ser la propietat del club qui tire del carro". "Sempre anem a espentar que es resolga la situació però necessitem que hi haja un interés", ha subratllat.

ASSOCIACIÓ LIBERTAD VALENCIA CLUB DE FÚTBOL

Pel seu costat, el vicealcalde de València i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, s'ha reunit amb representants de l'Asociación Libertad Valencia Club de Fútbol que li han explicat el seu projecte per a "democratitzar la gestió" de l'entitat esportiva.

"Des del màxim respecte per part de l'Ajuntament als processos de funcionament d'una societat autònoma com és el València CF, saludem qualsevol iniciativa que pose sobre la taula una solució a la paralització de la construcció del nou Mestalla i el desenvolupament de l'ATE", ha dit Campillo. Ha exposat que resoldre aquest tema és "prioritari" per a la ciutat i ha instat els responsables del València a "complir els compromisos assumits".