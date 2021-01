Galicia descarta el confinamiento general pero prepara restricciones para la hostelería

Así lo ha avanzado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, en un acto celebrado en O Milladoiro -Ames (A Coruña)- antes de la celebración del comité clínico que en la tarde de este viernes anunciará nuevas medidas para contener la crisis sanitaria ante el empeoramiento de la evolución epidemiológica y la presión sobre los hospitales.

Según ha concretado Feijóo, que ha subrayado la necesidad de "escuchar" a los expertos que componen el comité clínico, en dicha reunión no estará sobre la mesa decretar el confinamiento con carácter general para toda la población como ya han impuesto algunos países de la Unión Europea. Tampoco habrá cambios en el toque de queda, que se mantendrá a las 23,00 horas.

"No vamos a confinar a la población en Galicia porque no es necesario desde el punto de vista epidemiológico", ha sentenciado el mandatario autonómico, que, no obstante, sí ha invitado a los gallegos a limitar sus salidas al exterior en la medida de lo posible.

"Cuanto más tiempo estén en casa, mejor para ellos y para la sociedad", ha añadido Núñez Feijóo antes de avanzar que el comité de expertos de la Xunta sí prepara restricciones para los negocios de hostelería.

Unas medidas que se estudarían por localidades y en función de la incidencia acumulada a 14, 7 y 3 días, el volumen de ocupación en hospitalización convencial y cuidados intensivos y en el "análisis" de los brotes detectados.

"Habrá probablemente decisiones al respecto", ha apuntado el presidente gallego, que ha puesto el acento en que estas nuevas restricciones partirán del comité clínico articulado por la Consellería de Sanidade, compuesto por 35 personas que son "las que más saben y que siguen de forman escrupolosa semana a semana" la evolución de la pandemia en Galicia.