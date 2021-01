David Bustamante desmiente el embarazo de su pareja, Yana Olina, y cuenta de dónde provienen los rumores

Paula Echevarría está radiante y contenta en su sexto mes de embarazo junto a exfutbolista Miguel Torres. Pronto, dará un hermano o hermana a Daniela, la hija que tiene en común con David Bustamante, mientras que él ha desmentido que también vaya a volver a ser padre con su pareja, Yana Olina.

Los rumores saltaron después de que el cantante publicara una foto en la que se vieron, se creyó que por descuido, unos patucos. De hecho, los reporteros preguntaron a Paula Echevarría sobre este asunto, quien se mostró molesta ante estas preguntas sobre su expareja, pero quien finalmente se ha pronunciado ha sido el artista.

"No, no, qué va. La que está embarazada es mi cuñada. Voy a ser tío, no padre", declaró a la prensa, desmintiendo por fin los rumores.

Además, el cántabro confesó que, al menos de momento, no quiere volver a ser padre, por lo que su relación con Yana Olina, a la que conoció en Mira quién baila, se queda como está.