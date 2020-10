Bustamante habla por fin de su doloroso divorcio de Paula Echevarría y matiza a Toñi Moreno: "No se tuerce, se acaba"

David Bustamante ha decidido sentarse con Toñi Moreno en Un año de tu vida, donde repasará sincero diversos capítulos de su vida más íntima y su trayectoria profesional.

Aunque la entrevista se emite esta noche en Canal Sur, la presentadora ya ha mostrado un avance en redes sociales. En él se ve al artista cántabro hablar, por fin, de uno de los asuntos más dolorosos de su vida: la ruptura y posterior divorcio de Paula Echevarría, madre de su hija Daniella y con la que estuvo 12 años de relación.

"Nosotros vivimos con mucha emoción toda tu vida, tu transformación de un niño de pueblo a un tío de éxito, guapísimo, que se casa con una actriz maravillosa a la que yo adoro. Y nos hacíais partícipes de esa felicidad. Luego se torcieron las cosas, no sois la primera pareja que se separa ni la última, y tú pretendes que eso no interese, y eso interesa. ¿Dónde está el límite para ti?", le plantea la presentadora al cantante.

Antes de contestar, Bustamante matiza a Moreno: "No se tuerce, se acaba y ya está", dice el cántabro. "Lo he expresado mal", alega la comunicadora.

"El límite está en que, si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí"

"Es normal que interese mi vida, pero el límite está en que, si digo que no me gusta hablar de una cosa porque duele, que lo dejen ahí, que no me sigan insistiendo día tras día porque hace daño. Es la única diferencia".

En las redes, la presentadora anuncia la entrevista, que se emitirá esta noche. "Qué gustazo cuando en televisión puedes tener una charla sin prisas , sin tiempo... te permite profundizar en el personaje y sorprenderte. Este lunes en @canalsurradiotv #unañodetuvida @davibusta habla con nosotros desde la verdad. Volví a ver en momentos, al chaval de San Vicente de la Barquera que dejó la obra para cumplir el sueño de ser cantante. Fue emocionante", escribe la andaluza.