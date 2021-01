Las amistades de Ariana Grande no están tan convencidas con su compromiso: "Se han precipitado"

Pilló un tanto por sorpresa a propios y extraños, porque el anuncio de su compromiso matrimonial fue colocar un álbum de fotos en Instagram (eso sí, antes su 215 millones se seguidores) y porque aún estaba muy reciente en la memoria la anterior ocasión en la que lució un anillo en el dedo anular de la mano izquierda: apenas habían pasado dos años desde su intensa pero infructuosa relación con Pete Davidson.

Pero Ariana Grande lo tenía claro y el pasado diciembre decía sí a Dalton Gomez, el agente inmobiliario de lujo al que le une una romántica pasión que se vio fortalecida durante la cuarentena por el coronavirus que pasaron juntos. Estaba claro que en 2021 habría boda.

Además, en aquella publicación se apresuraron a comentarle tanto la madre como el hermano de la artista de 7 rings, thank u, next o God is a woman que estaban muy contentos con su decisión, que la apoyaban y que serían muy felices, dándole su bendición a Gomez para que entre a formar parte de la familia.

Pero, por lo que ha sacado a la luz el portal ET Online, es el círculo íntimo de la cantante de 27 años el que no está en absoluto convencido de que este sea el paso adecuado para Grande, entendiendo que todas estas prisas juegan en su contra, puesto que no lleva saliendo con Dalton ni siquiera un año.

"Todos piensan que se han precipitado y se muestran bastante escépticos porque piensan que finalmente la relación no durará demasiado", ha explicado una fuente al susodicho medio, refiriéndose a las amistades de la cantante, que por ejemplo inciden en que la vida que les espera no es nada comparado con la cuarentena, donde, al ser los primeros meses de relación, lo tenían todo por delante y estaban mucho más extasiados, amén de que Dalton no ha tenido que lidiar de verdad con la fama de Grande y el acoso constante de la prensa y de los paparazzis.

Además, tal y como expresó hace unos años otra fuente cercana a la artista a TMZ, quizá haya tenido que ver el estado anímico de Ariana en todo esto, dado que se le unió en poco tiempo tanto su ruptura con Pete Davidson y la muerte de su buen amigo, el rapero Mac Miller.

"Ariana estaba en un lugar muy oscuro tras la muerte de Mac Miller. Ella no se echaba a sí misma la culpa, ya que siente que hizo todo lo que estuvo en su mano para que Miller siguiera sobrio, pero su fallecimiento le dejó una herida emocional muy grande", explicó en su momento esta fuente.