Jiménez Losantos ataca las Campanadas de Ana Obregón: "Penoso, lo hicieron para no hablar de los muertos de Covid"

Este jueves, tras terminar las Navidades, Federico Jiménez Losantos regresó a su programa en esRadio, Es la mañana de Federico, y comentó todas las noticias que han ido sucediendo en su ausencia. Es el caso de las Campanadas de Ana Obregón, ampliamente aplaudidas por muchos, pero no por él.

El locutor le llevó la contraria a sus compañeras de la crónica rosa, Alaska y Beatriz Cortázar, y aseguró que no solo no le gustó la despedida de Fin de Año de La 1, sino que le pareció "repelente, execrable, lamentable, penoso, manipulador y políticamente abyecto".

"O sea, en el año de los 83.000 muertos por el Covid, tienes que sacar a un enfermo de cáncer para no hablar de lo otro", criticó el presentador en referencia al fallecimiento de Aless Lequio tras una dura batalla contra el cáncer. Aun así, sus compañeros intentaron rebatirle diciendo que la bióloga ofreció "una buena reflexión" mostrando "el lado sentimental de alguien que ha sufrido".

Pero el escritor continuó en sus trece y dijo con ironía: "Vamos a llorar por lo que no es, pero no lloremos por lo que hay que llorar y no hablemos de lo que hay que hablar". Entonces, Cortázar habló de la 'censura' de la actuación de Nacho Cano: "Nos lo vetaron a todos".

"Y la bandera nacional tapándola con las flores", añadió el periodista. "¿Qué cree Ana Obregón? ¿Que la llamaron preocupados por su situación? ¿Qué creen, que en Televisión Española, del Roja María Mateo [en referencia a Rosa María Mateo], con el Cintora, con el comisario político, la llamaron por simpatía? [...] La llamaron para montar la que montaron".

Y es que, aunque Jiménez Losantos aseguró que le "cae muy bien Ana Obregón", las Campanadas le parecieron "una absoluta vergüenza": "Es un tráfico de sentimientos, es una pornografía sentimentaloide donde toda la gente se puso a llorar en lo que no había que llorar; en lo que no le convenía al Gobierno que llorara".