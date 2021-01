Ana Obregón desvela el destino del dinero de las Campanadas y cuál ha sido su petición especial a los Reyes Magos

Están siendo días intensos para Ana Obregón. Y muy especiales. Desde que se pusiera al frente de las Campanadas de TVE, la actriz y presentadora ha recibido un aluvión de apoyos y buenos deseos y ella misma lo ha agradecido.

Además, ha obtenido una buena cantidad de dinero por pasar la última noche del año, este año tan difícil para los españoles y también para ella misma tras perder a su hijo Álex por un cáncer, que ahora ha desvelado en qué lo ha destinado. Al menos, parte de ese dinero.

"A partir de ahora donaré parte de los beneficios de mi colaboración con @lacabine.es a la Fundación Aless Lequio que estoy creando. El dinero de la fundación ira totalmente destinado a la investigación del cáncer", ha anunciado en su Instagram.

Además, la también bióloga recuerda: "En España mueren cada día 300 personas de cáncer. En los presupuestos del Estado recientemente aprobados siempre se les olvida una partida para su investigación y de esa forma poder salvar vidas. Miles de científicos españoles colgarán sus batas por falta de financiación pública".

Por eso, dice: "Seguiré colaborando con @lacabine porque sus ampollas son maravillosas, accesibles y, en mi caso que no me cuido nada y me da pereza ir a ningún sitio de estética, obran el milagro en casa. De esa forma cuando compréis una ampolla aportaréis también vuestro granito de arena a la investigación".

Sin duda, el mejor regalo de reyes, como ella misma indica. "De esa forma podré seguir con tu legado mi Aless", ha escrito Ana.

Un día, el de reyes, que también ha querido recordar en otra publicación en sus redes. "Tal día como hoy hace un año en casa recordando cuando eras pequeño la ilusión con que escribías la carta a los Reyes Magos. Ese día no nos dijimos nada pero sé que los dos pedimos lo mismo. No pudo ser", ha lamentado.

Sin embargo, anuncia: "Este año los Reyes Magos no se han olvidado de ti con su iniciativa @buzonreal te han enviado un Certificado de Excelencia en el hospital por tu lucha constante, tu valentía y coraje, tu buen humor y tu solidaridad. Los Reyes Magos enviarán una carta personalizada a cada peque hospitalizado por cada carta que encarguéis".

Parea ella ha pedido una cosa muy concreta: "Os pediría que me dejarais solamente un segundo para volver a abrazar a mi hijo y, si no me lo podéis conceder, al menos os pido que custodiéis con amor eternamente a mi estrella".