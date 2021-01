Irene, en 'First dates': "Cuando me dejó mi novio pensaba que me iba a morir hasta que conocí el Satisfyer"

Tras lo que ha sucedido al mundo con la pandemia por coronavirus, mucha gente es muy pesimista respecto al futuro, pero la teoría que explicó Irene este jueves en First dates sorprendió a los espectadores del programa de Cuatro.

"El mundo se va a acabar en 2050 y vamos a morir todos quemaditos. Creo que esto ya ha pasado, que el mundo ha evolucionado hasta estos niveles y que lo hemos explotado de tal manera que estallará y volveremos a empezar", explicó la madrileña.

Carlos Sobera quiso saber cómo se definiría así misma, y la auxiliar veterinaria comentó que se trataba de "una persona muy normal de hoy en día. En ocasiones me levanto soy muy feliz y no sé por qué y otros, estoy muy triste".

Irene y Carlos Sobera, en 'First dates'. MEDIASET

El presentador también la preguntó por su pasado amoroso, a lo que Irene le contó que "cuando me dejó mi novio pensé que me iba a morir, hasta que conocí a mi nuevo mejor amigo, el Satisfyer, porque con eso no necesito nada más", afirmó entre risas.

Su cita y posible 'rival' del succionador fue Víctor, que señaló en su presentación que "los calvos nunca vamos a pasar de moda. Habrá épocas que haya tupés u otra cosa, pero un calvo o un rapado seguirá ahí. Y si tienes barba, que es lo que se lleva ahora, mejor".

"Cuando he entrado me he dado cuenta de que Irene ponía un gesto raro, no sé qué quería decir...", comentó el gestor de residuos, y la madrileña lo corroboró: "Soy una persona muy expresiva y cuando le he visto se me ha notado que no me ha gustado nada".

Ambos comenzaron a charlar y conocerse en la barra antes de pasar a la mesa a cenar, donde Irene admitió que "desde jovencita me han gustado los calvos como Pitbull o Vin Diesel, si bien es verdad que la primera impresión no ha sido buena porque me esperaba un cuatro puertas súper mazado".

Al final, Víctor señaló que "al principio no la he terminado de entrar, pero a raíz de que hemos ido hablando y me ha ido conociendo, creo que puedo llegar a gustarle porque tenemos feeling".

La madrileña le respondió destacando que "al principio no me ha gustado nada, pero sí que tendría otra cita con él porque me ha parecido una persona muy guay y algo me ha atraído. Le quiero conocer más", concluyó Irene.