Cvirus.- Bonig "suplica" a Puig que demane la intervenció de l'Exèrcit per a recolzar el pla de vacunació

Bonig, en roda de premsa, ha "implorat" a Puig que en el Pla de Vacunació es compte "amb tots els mitjans públics i privats de la Comunitat, amb tots els professionals que s'han oferit a recolzar-ho ja fa mesos i amb l'Exèrcit".

"Avançar-nos en el pla és salvar vides", ha recalcat Bonig, que ha recordat que solament s'han administrat el 14% de les 61.265 dosis rebudes. "Per a què es volen les dosis en les caixes, el virus no per als caps de setmana i festius", ha recalcat.

Bonig ha lamentat que el Botànic és "un govern a la deriva" i està "desaparegut: maquillen la realitat i les dades, però no donen solucions". En aquest sentit, ha assenyalat que es pot "justificar que en la primera ona no hi haguera coordinació, però ara hi ha una irresponsabilitat absoluta perquè som perfectament conscients del que succeeix", ha recalcat.

No obstant açò, ha assenyalat que en lloc d'adoptar solucions "s'enrazarzaran els membres del Govern" en discussions en "la pitjor" crisi econòmica, sanitària i social que s'ha viscut i quan la Comunitat té "els pitjors indicadors". "Si gestionaren com maquillen la realitat serien els millore gestors del món", ha recalcat.

Bonig, que ha criticat "el desistiment" de responsabilitat del president del Govern, Pedro Sánchez, per no implantar un pla de vacunació nacional, ha insistit a "suplicar" a Puig que accepte l'oferta de la ministra de defensa, Margarita Robles, perquè l'Exèrcit reforce el pla de vacunació que "va malament".

"Els valencians sí que ho volem, no com ho rebutgen els indenpendistes bascos i catalans", ha assenyalat Bonig, que ha criticat Salvador Illa, que "en ser mitat ministre mitat candidat socialista no diu res per a no incomodar els seus socis".

Així mateix, ha exigit a Puig que done a conéixer el pla de vacunació, que compte amb tots els recursos per a alleujar a uns "sanitaris exhausts i uns rastrejadors desbordats" i autoritze els test d'antígens en les oficines de farmàcia. "S'ho implore", ha assenyalat.