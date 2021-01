AMP.- Cvirus.- Puig perllonga el tancament de la Comunitat, acorda el de 29 pobles i avança a les 22.00 el toc de queda

A més, es decreta el tancament de l'hoteleria en tota la Comunitat a les 17.00 hores, es prohibeix fumar en les terrasses dels establiments i en les taules no podrà haver-hi més de quatre comensals. Es redueix al 30 per cent l'aforament permès en tots els comerços i el nombre màxim de persones en les reunions socials seguirà sent de sis.

Així ho ha anunciat Puig en roda de premsa després d'una reunió de la Comissió Interdepartamental, i davant les últimes xifres d'evolució que reflecteixen una situació "greu i preocupants", amb un augment de la incidència d'un 17% en dos setmanes, un creixement de l'hospitalització del 52% i amb 196 morts en una setmana.

Els municipis afectats pel tancament perimentral, amb incidència "crítica" i durant 14 dies, són, en la província de Castelló: Borriol, Atzeneta del Maestrat, Soneja i Xèrica; a Alacant: Alcoi, Castalla i Polop i a València: Llíria, Massanassa, Aiora, Utiel, Sedaví, Sollana, Guadassuar, Oliva, Daimús, Xàtiva, Ontinyent, Sinarques, Quatretonda, Canals, Benigàmin, Xest, Moixent, Anna i Bonrepòs i Mirambel.

Sanitat ha confirmat a primera hora de la vesprada que a aquests últims se sumen els municipis d'Alfafar, Llocnou de la Coronay Benetússer, que seran confinats al costat de Sedaví i Massanasa "per la vinculació de la trama urbanística entre ells".

ES MANTÉ LA VOLTA AL COL·LE

No obstant açò, aquestes mesures no afecten la 'volta al col·le' ja que, segons ha avançat el 'president', els alumnes seguiran en les aules a partir del 7 de gener ja que els experts coincideixen que les aules són espais segurs i "no podem deixar que el virus seguisca perjudicant el seu futur".

En aquest sentit, ha demanat als pares que confien en la seguretat dels centres, ha agraït a tota la comunitat educativa el seu treball "impagable" per a mantindre'ls oberts i ha apuntat: "Està en joc la igualtat i futur de la societat".

ENTRADA EN VIGOR

Les mesures entraran en vigor a partir de les 0.00 hores del dijous 7 de gener i fins al 31 del mateix mes i ha anunciat per a aquest mateix dijous una reunió amb els agents socials per a concretar un pla d'ajudes amb els sectors més afectats amb la finalitat de protegir la salut, els treballs i a les empreses.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha concretat algunes de les mesures que s'inclouran en el pròxim decret, d'aplicació en tota la Comunitat Valenciana. Així, no es permeten els esdeveniments o activitats amb concentració de persones: espectacles públics, activitats recreatives i socioculturals, exhibició d'animals i celebracions populars -els teatres estan exclosos-.

En els locals comercials, l'aforament es redueix del 50 al 30%, incloent la capacitat d'aparcaments per a clients. D'aquesta reducció s'exceptuen els de comerç essencial, dedicats a alimentació, farmàcies, ortopèdies, òptiques, servicis veterinaris o perruquería, que mantindran el 50% de l'aforament.

En el cas de la restauració i hoteleria, ha concretat que l'activitat conclou a les 17.00 hores sense que la clientela puga seguir fora d'eixe horari, amb un màxim de quatre comensals en les taules, amb horari d'inici segons la llicència o autorització i una vegada cesse la limitació nocturna i sense que es puga fumar en terrasses.

En el cas dels establiments hotelers, sí que poden donar servici de restauració de sopar a els qui estiguen allotjats "exclusivament", mentre que en els de les àrees de servici o vies de comunicació per a transportistes no hi ha sujección a franja horària.

També se suspèn la competició esportiva d'infantil i primària, ha dit Barceló, que ha recordat que es mantenen vigents les mesures de limitació adoptades el 5 de desembre.

QUATRE EIXOS

Puig ha justificat l'adopció d'aquestes noves mesures en la necessitat de fer front a l'emergència sanitària, protegir millor la salut de la població i garantir la prestació dels servicis essencials i ha precisat que estan centrades en quatre eixos: la vacunació, poder donar una resposta sanitària, noves restriccions i el dret a l'educació.

El context, segons el 'president', és el d'una situació "greu" i amb una transmissió de coronavirus que està creixent "de manera exponencial" a Europa, Espanya i la Comunitat, la qual cosa exigeix una resposta "contundent, immediata i ponderada" per part de la Generalitat, el camí de la qual fins a hui ha estat guiat pels indicadors sanitaris i "sense excessos nocius per al benestar col·lectiu i sense deixar de fer el que era necessari, fora popular o impopular".

Ara, segons Puig, ha arribat el moment de "revertir la tendència preocupant". Sobre el primer punt, ha destacat que la ciència haja pogut en menys d'un any aconseguir les diferents vacunes, i existeix "l'obligació d'evitar retards injustificats" a administrar-les i sobre la resposta sanitària, ha defès la preparació de l'autonomia en material, personal i llits.

No obstant açò, fins al 31 de gener s'ha advocat per adoptar les noves restriccions perquè s'ha de "protegir la salut" i també a les empreses "sense falses dicotomies" amb l'objectiu d'"immunitzar a la població al més prompte possible", "reforçar la resposta sanitària", reduir la interacció social per a frenar els contagis i garantir la igualtat d'oportunitats.

Puig ha demanat la màxima responsabilitat als valencians en una situació "complicada" però de la qual "tirarem endavant". Així, ha demanat reduir al màxim els contactes per a "frenar la transmissió i deixar de portar la malaltia o mort als veïns amb el que fem o deixem de fer".

"Reaccionem, està en mans de tots que millore o empitjore la situació; obrem per a fer possible la solució", ha demanat, i ha cridat a "resistir a la fatiga emocional, ser solidaris i pensar en els altres" i a mantindre una "responsabilitat individual sense treva". "Recordeu com ens comportem en la primavera passada; ara toca fer el mateix quan es comença a veure al llum al final túnel", ha conclòs.