CC-PNC ve "alarmantes" las cifras de paro y carga contra la "inacción" del Gobierno de Canarias

Para los nacionalistas, los datos son "terribles" y aunque son lógicamente achacables a las medidas de control sanitario que se han activado para controlar la pandemia, "la inacción" del Ejecutivo canario "ha actuado de acelerante" multiplicando el impacto.

Así, desde CC-PNC se califica de "frustante" esa "inacción y tardanza" en la toma de medidas para evitar el crecimiento del desempleo por parte del Gobierno de Canarias "que sigue llegando tarde e improvisando" cuando desde el mes de abril se le han sugerido propuestas, alternativas, iniciativas y acciones por parte de los nacionalistas que, sin duda, hubieran paliado el impacto negativo en el paro.

"Preparamos un Plan de Reconstrucción para Canarias, hemos planteado un Plan de Rescate Turístico, prometido por la ministra en Congreso y Senado y del que nunca más se supo, un Plan de Rescate para la restauración, el ocio y el comercio y la respuesta ha sido siempre el silencio", señalan en una nota.

De la misma forma, añaden que "desde el minuto" uno exigieron que los ERTE en Canarias "no solo se centraran en el turismo sino en todas las actividades dependientes como fórmula para evitar el cierre de miles y miles de empresas y, nuevamente, la respuesta fue un frustrante silencio de Madrid y un Gobierno de Canarias que calló y permitió".

"Llevamos meses", continúan los nacionalistas, "poniendo sobre la mesa propuestas, presentamos en abril un Plan de Reactivación con más de 140 medidas dirigidas, principalmente, a paliar el impacto en el empleo, unas medidas que fueron ignoradas por un Gobierno que ha optado por la inacción como hoja de ruta".

Según los nacionalistas, "no se puede seguir a la espera de que Madrid tome medidas para actuar si el Gobierno central no las toma, el Ejecutivo canario debe actuar y debió hacerlo hace meses pero prefirió agachar la cabeza y continuar como si el desastre económico y social que todos estábamos viendo no existiera".

En esa línea, indican que "el Ejecutivo canario no puede seguir comportándose como un testigo de lo que ocurre debe tomar decisiones, debe actuar y desde la oposición leal y comprometida se les ha hecho llegar no una, ni dos, sino muchas decenas de planes, propuestas, iniciativas que, con el conocimiento que acumula CC en la gestión, hubieran tenido un impacto positivo".

PARO JUVENIL DESBOCADO

CC-PNC advierte, además, de que lo más relevante de estos datos es el "elevadísimo" crecimiento del paro para menores de 25 años que ha crecido en Canarias, un 62,54% en 2020.

"La cifra de paro juvenil más alta de España y de Europa es una alarma que nos habla de una generación perdida si no se actúa con valentía y de forma inmediata", subrayan.

El paro general crece en Lanzarote en 2020 un 61,3%, en Fuerteventura un 57,2%, en Tenerife un 31,2% y en Gran Canaria un 22%, a lo que se suma el "desplome" de los contratos indefinidos en un 47% y la caída en más de 43.000 afiliados a la Seguridad Social.

EVITAR EL CIERRE DE EMPRESAS

Este último dato, indican, "nos habla de destrucción directa de puestos de trabajo" y es ahí "donde tenemos el mayor reto que no es otro que el de evitar el cierre definitivo de empresas porque no es lo mismo relanzar una actividad productiva paralizada temporalmente que otra en donde su cierre es definitivo".

Por ello, relatan los nacionalistas canarios, "insistimos durante meses y seguiremos haciéndolo en todas las tribunas y todas las administraciones en la necesidad de activar ayudas directas y medidas que eviten el cierre definitivo de empresas pero nosotros podemos seguir aportando ideas, proyectos e iniciativas y tendiendo la mano que de nada servirá si se sigue optando desde el Gobierno de Canarias por la política de taparse los ojos para no ver la realidad".

Para CC-PNC, "esta crisis no se gestiona pensando en el corto plazo de un titular de prensa o de las próximas 48 horas, se gestiona tomando medidas, comprometiendo presupuesto, y pensando en el corto, en el medio y en el largo plazo ya que, solo así, se puede evitar que el colapso social se produzca".

A su juicio, "si este Gobierno canario no es capaz de entender o interpretar que los 80.000 afiliados en ERTE en Canarias representan el 12,3% del total de los afiliados al régimen general de la Seguridad social, son más del doble que la media del Estado y son la más clara evidencia del tremendo impacto de la crisis en Canarias, es que no son conscientes de lo que está ocurriendo y de las gravísimas consecuencias que tiene esta situación para las islas".