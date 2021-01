Ana Obregón dedica unas bonitas palabras a su amigo Ra: "Me sujetas para que no caiga en ese hoyo que me tienta"

La presentación de las Campanadas sigue dando que hablar. Mientras Cristina Pedroche se mantiene ajena a las críticas hacia su atuendo, Ana Obregón no deja de agradecer el cariño que ha recibido desde que apareciera ante toda España para tomarse las doce uvas.

La actriz ha querido desvelar que, tras sonar la última campana, no pudo evitar venirse abajo. Por suerte, a su lado se encontraba su amigo, Raúl Castillo, más conocido como 'Ra', quien no ha dudado en acompañarla en este duro momento y se ha convertido en su mayor apoyo.

El publicista acompañó a Obregón hasta la Puerta del Sol madrileña y ha querido tener unas palabras de admiración hacia su amiga: "'Lo más importante en esta vida es dedicar tiempo y amor a las personas que quieres', dijo un jovencito muy sabio que salió de tu vientre para hacerte la mujer más feliz de este mundo. Tu Aless".

En su mensaje, Ra intentó levantar el ánimo de su amiga: "Fuiste tú quien le hizo un maravilloso regalo. Qué orgullo sentirá en su corazón al ver a su madre preciosa echándole muchos huevos y enfrentándose con maestría, coraje y corazón a uno de los días más duros y difíciles de tu vida con un resultado sublime".

La publicación del amigo de Obregón finalizaba con un precioso gesto: "Mi último abrazo y el primero fue contigo y solo puedo decirte, amiga del alma, que nunca en mi vida he sentido tanto amor. Nunca te olvides, chula mía, que cuando te beso y te abrazo, también lo hace tu Aless".

La propia Ana Obregón compartió a través de sus redes sociales una respuesta al mensaje de su gran amigo: "Ojalá pudiera encontrar las palabras para agradecerte tu amistad y amor, pero sobre todo cómo me sujetas cada segundo para que no caiga en ese hoyo que me tienta cada día. Despediste el año a mi lado en la Puerta del Sol y el primer abrazo fue el tuyo. Me viste vestida y enjoyada y cuando me dejaste en casa me abrazaste cuando me derrumbé. Y lloramos juntos. Gracias".