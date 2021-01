Núñez ve muy preocupantes los datos de diciembre y recalca que 2 de cada 3 parados vienen del sector Servicios

Según ha declarado a los medios minutos antes de visitar en Guadalajara las instalaciones de Red Madre, en Castilla-La Mancha hoy dos de cada tres parados proceden del sector Servicios, un sector que está sufriendo "tantísimo" en pandemia que requiere cuanto antes del apoyo y ayuda del Gobierno.

Ha recordado que es cinco de enero y que desde el PP llevan desde el inicio de la Navidad reclamando al Gobierno autonómico que convoque un pleno "urgente y extraordinario" en las Cortes de Castilla-La Mancha para debatir y abordar este paquete de ayudas para la hostelería, el turismo y el pequeño comercio, al entender que estos autónomos lo están pasando muy mal y que requieren el apoyo del Gobierno regional para evitar el despido de trabajadores y el cierre negocios.

"Estamos a cinco de enero y Emiliano García-Page no da señales de vida y no sabemos si está pasando las vaciones donde las pasó en agosto o dónde está el Gobierno pero ni hay presidente, ni hay consejera, ni hay Cortes regionales y nuestros autónomos y pymes no pueden esperar más", ha afirmado tras insistir en que la convocatoria de este pleno no puede esperar a que el Gobierno vuelva de vacaciones.

Núñez ha criticado que el Gobierno regional "no dé señales de vida", recordando que la semana que viene ya no hay vacaciones. "Esperamos que los Reyes Magos traigan a Castilla-La Mancha un paquete de medidas urgentes", ha aseverado.

"Si no se celebra este pleno, quien sale perjudicado no es el PP sino los castellanomanchegos", ha lanzado Núñez.

El presidente 'popular' prevé un 2021 "complejo, complicado y difícil" en base a los propios datos ofrecidos por la organización de autónomos que, según ha precisado, hablan de una destrucción de "centenares" de puestos de trabajo en su sector para este año.

Sobre la recogida de pañales para Red Madre, el presidente ha calificado de satisfactoria la colaboración de Nuevas Generaciones "por mantener esta actividad solidaria" cada Navidad con campañas de recogida de alimentos, de juguetes, o como en este caso, de pañales para Red Madre, asociación a la que también ha agradecido su labor.

De su lado, el presidente de Nuevas Generaciones, Álvaro Vara, que ha acompañado a Núñez junto a otros miembros de la organización juvenil y a la presidenta provincial del partido, Ana Guarinos, ha hecho entrega a la asociación Red de Madre de 3.000 pañales fruto de la solidaridad mostrada en apoyo a la natalidad y la maternidad y para que esta "no sufra" por la crisis tanto sanitaria como económica, ha concluido.