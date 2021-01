Coronavirus.- Bonig demana a Puig reformar l'atenció primària i tindre un pla de vacunació amb protocols i professionals

Així mateix, Bonig ha convidat de nou a Puig a "blindar el pressupost" de la sanitat pública valenciana i a engegar un pla de test d'antígens. Aquestes iniciatives s'emmarquen en el pacte sanitari amb sis eixos que la responsable 'popular' ha oferit aquesta jornada al cap del Consell per a contindre l'expansió de la Covid-19 a la Comunitat, resoldre el "col·lapse" de centres sanitaris com l'hospital d'Alzira (València) i aconseguir que "tots els recursos estiguen al servici dels valencians" per a "salvar vides i reactivar l'economia".

El pla plantejat pel PPCV compta amb un informe econòmic de 450 milions d'euros i arreplega també, com ha exposat la seua presidenta, amb un pla de xoc per a derivar les operacions que s'estan ajornant per la Covid-19.

Isabel Bonig ha traslladat aquestes propostes a Ximo Puig en la roda de premsa que ha oferit després de la reunió mantinguda amb la presidenta del Comité Electoral del PP, Belén Hoyo; el president de la formació en la província de València, Vicent Mompó, i diputats i senadors del partit amb la finalitat d'analitzar l'actual situació sanitària i plantejar iniciatives.

La responsable 'popular' ha mostrat la disposició del PPCV a ajudar per a frenar la pandèmia a la Comunitat, que registra "una transmissió del virus descontrolada" i compta amb "una xifra de morts elevadíssima". Ha considerat que aquesta "indica que no s'estan fent les coses bé" i ha censurat la "improvisació", a més de demanar a Puig que no genere "expectatives" que no es compleixen perquè "les coses van malament".

Respecte a la vacunació contra la Covid-19 a la Comunitat, Bonig ha insistit en la necessitat de comptar amb un pla perquè en sis mesos es puga aconseguir "la immunitat de grup" i amb un protocol "clar i precís" en tots els departaments de salut. Ha censurat que en l'actualitat "ningú" conega eixe pla i ha apuntat que de les 30.000 vacunes que hi ha en la Comunitat solament s'hagen dispensat 5.000. "Hi ha 25.000 que encara no s'han utilitzat. Açò ningú ho entén", ha dit.

"Si som 5 milions de valencians, en sis mesos hauríem de tindre 3,5 milions de valencià vacunats. Suposa que hauríem de vacunar 580.600 persones al mes i a la setmana, 136.000. No obstant açò, des del 27 de desembre fins al 3 de gener solament portem 5.000", ha comentat. Ha advertit que en els centres de salut s'ha de saber "com actuar" i com abordar "la vacunació dels grans dependents i les vacunacions a domicili", coordinant "equips professionals".

Durant la seua intervenció, la presidenta del PPCV ha mostrat el seu suport al personal sanitari, que ha llançat "un missatge de socors" per l'actual situació, i li ha expressat el seu "agraïment" per la tasca que desenvolupa. "Des del PP anem a ser vostra veu, les vostres mans, i els vostres ulls, per a denunciar tot el que esteu vivint", ha assenyalat.

En aquest punt, Isabel Bonig ha al·ludit a les crítiques de sindicats i als missatges de professionals individuals en aquest sentit. "Ningú del govern valencià està donant la cara", ha lamentat.

Al seu torn, ha repetit la conveniència de desenvolupar un pla d'antígens a través de les farmàcies i el seu plantejament d'abordar un pla de reestructuració de l'estructura política del Consell per a estalviar 1.200 milions i destinar-los a sanitat i a la reactivació econòmica.

MESURES RESTRICTIVES AMB SANITÀRIES

Isabel Bonig ha subratllat que les mesures restrictives enfront de la pandèmia, que ha defès, han d'anar acompanyades de "mesures sanitàries" perquè resulten efectives. Així mateix, ha agraït als valencians "l'esforç" fet per a complir les restriccions imposades i ha considerat que el president de la Generalitat, a més de "suplicar" als ciutadans que es comporten així ha de "liderar, gestionar i prendre mesures".

En aquest punt, ha lamentat que el Consell "no s'ha avançat ni una sola vegada al virus" i ha al·ludit a les "males" xifres de contagis amb les quals la Comunitat ha tancat 2020 i iniciat 2021 l'any.

"Els compromisos i anuncis de Puig tenen les potes molt curtes", ha asseverat, alhora que ha criticat que li haja "donat l'esquena a un sector fonamental com la restauració i l'hoteleria". "Hem vist com es pugen el sou els alts càrrecs i s'incrementen en 341 milions els quiosquets. Amb eixos diners es podrien haver injectat diners en vena al sector perquè aguantara", ha exposat.

"HABITACIÓ FOSCA"

Per la seua banda, la presidenta del Comité Electoral del PP ha considerat que 2020 ha sigut "un any molt complicat en el qual els únics que ixen més forts són Otegi, Rufián i Iglesias" i no "la societat espanyola" i ha censurat que el Govern central haja "convertit La Moncloa en una habitació fosca, sense transparència en la gestió de la pandèmia".

Hoyo ha criticat que l'Executiu espanyol confonga "la informació amb la propaganda" en "una estratègia per a tapar la pitjor gestió de tota Europa. "Amb un pla de vacunació molt complicat i unes dades tan roïnes no entenem com el ministre de Sanitat -Salvador Illa- se'n va a Catalunya fer mítings electorals", ha afegit, al mateix temps que ha preguntat "si realment "el que ha fet Illa ha sigut gestionar el ministeri o utilitzar-ho com a ferramenta electoral".

Pel que fa a l'economia, ha apuntat que en la província de València les dades "són molt males, amb un 20% de parada més, una caiguda de l'exportació d'un 14% i de la inversió estrangera d'un 37%". Sobre l'ingrés mínim vital ha apuntat que s'han presentat 61.000 sol·licituds i solament s'han acceptat poc més de 8.000.

Vicente Mompó, pel seu costat, ha lamentat que el Consell "ha instal·lat la mentida com a solució diària" i ha dit que "és molt difícil" gestionar la pandèmia així. "Cal prendre decisions valentes, coordinar i liderar", ha manifestat.