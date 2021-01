Bonig pide a Puig reformar la atención primaria y tener un plan de vacunación con protocolos y profesionales

Asimismo, Bonig ha invitado de nuevo a Puig a "blindar el presupuesto" de la sanidad pública valenciana y a poner en marcha un plan de test de antígenos. Estas iniciativas se enmarcan en el pacto sanitario con seis ejes que la responsable 'popular' ha ofrecido esta jornada al jefe del Consell para contener la expansión de la Covid-19 en la Comunitat, resolver el "colapso" de centros sanitarios como el hospital de Alzira (Valencia) y lograr que "todos los recursos estén al servicio de los valencianos" para "salvar vidas y reactivar la economía".

El plan planteado por el PPCV cuenta con un informe económico de 450 millones de euros y recoge también, como ha expuesto su presidenta, con un plan de choque para derivar las operaciones que se están aplazando por la Covid-19.

Isabel Bonig ha trasladado estas propuestas a Ximo Puig en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión mantenida con la presidenta del Comité Electoral del PP, Belén Hoyo; el presidente de la formación en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, y diputados y senadores del partido con el fin de analizar la actual situación sanitaria y plantear iniciativas.

La responsable 'popular' ha mostrado la disposición del PPCV a ayudar para frenar la pandemia en la Comunitat, que registra "una transmisión del virus descontrolada" y cuenta con "una cifra de muertos elevadísima". Ha considerado que estos "indica que no se están haciendo las cosas bien" y ha censurado la "improvisación", además de pedir a Puig que no genere "expectativas" que no se cumplen porque "las cosas van mal".

Respecto a la vacunación contra la Covid-19 en la Comunitat, Bonig ha insistido en la necesidad de contar con un plan para que en seis meses se pueda lograr "la inmunidad de grupo" y con un protocolo "claro y preciso" en todos los departamentos de salud. Ha censurado que en la actualidad "nadie" conozca ese plan y ha apuntado que de las 30.000 vacunas que hay en la Comunidad solo se hayan dispensado 5.000. "Hay 25.000 que aún no se han utilizado. Esto nadie lo entiende", ha dicho.

"Si somos 5 millones de valencianos, en seis meses deberíamos tener a 3,5 millones de valenciano vacunados. Supone que deberíamos vacunar 580.600 personas al mes y a la semana, 136.000. Sin embargo, desde el 27 de diciembre hasta el 3 de enero solo llevamos 5000", ha comentado. Ha advertido de que en los centros de salud se debe saber "cómo actuar" y cómo abordar "la vacunación de los grandes dependientes y las vacunaciones a domicilio", coordinando "equipos profesionales".

Durante su intervención, la presidenta del PPCV ha mostrado su apoyo al personal sanitario, que ha lanzado "un mensaje de socorro" por la actual situación, y le ha expresado su "agradecimiento" por la labor que desarrolla. "Desde el PP vamos a ser vuestra voz, vuestras manos, y vuestros ojos, para denunciar todo lo que estáis viviendo", ha señalado.

En este punto, Isabel Bonig ha aludido a las críticas de sindicatos y a los mensajes de profesionales individuales en este sentido. "Nadie del gobierno valenciano está dando la cara", ha lamentado.

A su vez, ha repetido la conveniencia de desarrollar un plan de antígenos a través de las farmacias y su planteamiento de abordar un plan de reestructuración de la estructura política del Consell para ahorrar 1.200 millones y destinarlos a sanidad y a la reactivación económica.

MEDIDAS RESTRICTIVAS CON SANITARIAS

Isabel Bonig ha subrayado que las medidas restrictivas frente a la pandemia, que ha defendido, deben ir acompañadas de "medidas sanitarias" para que resulten efectivas. Asimismo, ha agradecido a los valencianos el "esfuerzo" hecho para cumplir las restricciones impuestas y ha considerado que el presidente de la Generalitat, además de "suplicar" a los ciudadanos que se comporten así debe "liderar, gestionar y tomar medidas".

En este punto, ha lamentado que el Consell "no se ha adelantado ni una sola vez al virus" y ha aludido a las "malas" cifras de contagios con las que la Comunitat ha cerrado 2020 e iniciado 2021 el año.

"Los compromisos y anuncios de Puig tienen las patas muy cortas", ha aseverado, a la vez que ha criticado que le haya "dado la espalda a un sector fundamental como la restauración y la hostelería". "Hemos visto cómo se suben el sueldo los altos cargos y se incrementan en 341 millones los chiringuitos. Con ese dinero se podría haber inyectado dinero en vena al sector para que aguantara", ha expuesto.

"HABITACIÓN OSCURA"

Por su parte, la presidenta del Comité Electoral del PP ha considerado que 2020 ha sido "un año muy complicado en el que los únicos que salen más fuertes son Otegi, Rufián e Iglesias" y no "la sociedad española" y ha censurado que el Gobierno central haya "convertido La Moncloa en una habitación oscura, sin transparencia en la gestión de la pandemia".

Hoyo ha criticado que el Ejecutivo español confunda "la información con la propaganda" en "una estrategia para tapar la peor gestión de toda Europa. "Con un plan de vacunación muy complicado y unos datos tan malos no entendemos cómo el ministro de Sanidad -Salvador Illa- se va a Cataluña hacer mítines electorales", ha añadido, al tiempo que ha preguntado "si realmente "lo que ha hecho Illa ha sido gestionar el ministerio o utilizarlo como herramienta electoral".

Por lo que respecta a la economía, ha apuntado que en la provincia de Valencia los datos "son muy malos, con un 20% de paro más, una caída de la exportación de un 14% y de la inversión extranjera de un 37%". Sobre el ingreso mínimo vital ha apuntado que se han presentado 61.000 solicitudes y solo se han aceptado poco más de 8.000.

Vicente Mompó, por su lado, ha lamentado que el Consell "ha instalado la mentira como solución diaria" y ha dicho que "es muy difícil" gestionar la pandemia así. "Hay que tomar decisiones valientes, coordinar y liderar", ha manifestado.