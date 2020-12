Carmen Lomana enseña en 'Espejo público' uno de sus vestidos, valorado en una subasta por 47.000 euros

La colaboradora Carmen Lomana ha presentado este jueves uno de sus vestidos mejor valorados. La socialité ha ido vestida al plató con un vestido con tartán escocés de color rojo del diseñador Alexander McQueen, ideal para lucir esta nochevieja.

Lomana ha explicado que el creador de este diseño falleció en 2010, lo que hace que modelos como este estén muy cotizados entre los coleccionistas de moda. La colaboradora ha contado que el un museo de Londres quiere comprarle el vestido, perteneciente a la última colección que el diseñador hizo antes de morir, llamada Viudas.

Según ha explicado la experta en moda, el vestido salió a subasta en la capital británica por 47.000 euros. La empresaria ha confesado que ella no tenía ni idea del valor actual de su vestido, ya que ella no lo compró por un precio tan elevado.

"Yo me quedé... Hombre, lo voy a subastar, a lo mejor es el último día que me lo pongo", ha comentado la colaboradora de televisión. "Bueno, lo que ustedes no ven es que aquí tenemos a cuatro vigilantes de seguridad custodiando el vestido de Carmen, porque madre mía...", ha bromeado la presentadora Lorena García.

"No, pero es que a veces lo que parece una frivolidad, pues resulta que es algo importante para mucha gente que lo aprecia", ha explicado Lomana. La socialité ha aclarado que McQueen siempre ha sido un diseñador muy bien valorado, pero que tras su muerte, sus trabajos han aumentado de valor.