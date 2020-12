Cs Palma dice que no apoyarán un Presupuesto "que deja atrás a autónomos, comerciantes y hosteleros"

Según han defendido, los Presupuestos "no contienen consenso porque el equipo de gobierno no se ha interesado en hablar con la oposición", ha declarado la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, quien considera que estas cuentas dejan "a muchos palmesanos atrás" y "no reflejan la realidad de nuestro tejido empresarial, tan afectado por la crisis económica".

Asimismo, ha asegurado que el equipo de gobierno ha "inflado los ingresos, cuando la realidad es que en 2021 habrá un resultado de pérdidas que pondrá en peligro la estabilidad financiera del Ayuntamiento".

Por otro lado, ha destacado que no hayan llegado fondos de la Ley de Capitalidad. "El Govern no paga los 30 millones de libre disposición y el alcalde de Palma, José Hila, no defiende los intereses de Palma, defiende los del PSOE", ha señalado antes de pedir a Hila que "deje de jugar al marketing y empiece a hacer política".

Finalmente, ha concluido asegurando que estas cuentas públicas de Cort "no cuentan con consenso porque el equipo de gobierno no se ha interesado en hablar con la oposición, al igual que no lo ha hecho con las patronales afectadas por la crisis".