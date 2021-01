Regalar calcetines en Reyes sí es una buena idea (¡si te decantas por estos modelos originales!)

Un año más te ha vuelto a pasar lo mismo. Llevas retrasando semanas el encargo de regalos a los Reyes Magos, repitiéndote que sí llegarás a tiempo y que, además, darás con el regalo perfecto para cada familiar. Pero, este 2021 no va a cambiar tanto tu vida: a menos de dos días de la víspera del 6 de enero, te siguen numerosos encargos y ni si quiera tienes muy claro qué es lo que le va a hacer ilusión recibir a tus allegados. Así que optas por el plan B: ¡calcetines para todos! Son útiles, esenciales para sobrevivir al invierno y no son complicados de encontrar, aunque, claro, no todos son ventaja. Es el quinto año consecutivos que te decantas por este detalle y, esta vez, quieres sorprender, pero no sabes cómo.

Si esta situación te suena más familiar de lo que te gustaría (o simplemente quieres completar tu regalo real), tenemos grandes noticias para ti. Desde 20deCompras hemos buceado por el catálogo de Amazon para dar con una gran solución a tu problema que, sin gastarte demasiado dinero, pueda hacerte quedar de maravilla con tu familia. Y es que, tras una búsqueda exhaustiva, hemos dado con varios diseños de calcetines muy divertidos y originales que sorprenderán y encantarán a su receptor, pues son trampantojos que simulan ser una caja de sushi, un delivery de hamburguesa o una pizza con la que elegir si queremos porción con piña o no.

Eso sí, dado el volumen de encargos y paquetes que estos días están preparando sus Majestades de Oriente no te aseguramos que puedan llegar a tiempo para la noche más mágica del año, por lo que no te lo pienses mucho si alguna de las siguientes propuestas de deja con la boca abierta. Y, si no, ¿a quién no le gusta un regalo en cualquier fecha?

De estas cinco propuestas, ¿cuál eliges?

- Tortitas y taco... ¡a tus pies!

Calcetines tacos. Amazon

- ¿Un tarro de calcetines?

Un tarro de fresas... ¡que son calcetines! Amazon

- Los calcetines más adorables.

Estos son los calcetines más adorables. Amazon

- Noche de sushi con los pies calentitos.

Calcetines de sushi. Amazon

- La pizza, ¿con o sin piña?

¿Cuál es tu pizza preferida? Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.