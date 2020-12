¿Un regalo con el que quedar (muy) bien por 30 euros? Sí, si aprovechas el descuento de la Xiaomi Mi Smart Band 5

Aunque su predecesora dejó el listón alto, la Xiaomi Mi Smart Band 5 no ha tenido problemas para superarlo. Desde que se lanzara este año al mercado, la nueva apuesta wearable de la compañía china no ha dejado de ganar adeptos y, por ello (y del mismo modo que la 4), no ha dejado de ganar adeptos en estos meses. Así, no es de extrañar que se posicionara como uno de los productos más buscados en las rebajas del Black Friday y, por supuesto, en uno de los más deseados en las wish lists navideñas.

Si este es el caso de alguno de tus familiares o allegados a los que quieres sorprender con tu regalo, pero tienes un presupuesto limitado, tranquilo: sabemos dónde encontrar la Xiaomi Mi Smart Band 5 con rebaja. En el catálogo de Fnac, entre los descuentos que han activado de cara a la Navidad, se puede encontrar esta pulsera un 25% más barata. ¿Listo para disfrutar de sus muchas prestaciones por menos de 30 euros?

La Xiaomi Mi Band 5 llega a China (Xiaomi)

Las claves del éxito de la Mi Smart Band 5

Este modelo destaca por su carga magnética que, al contrario que sus antecesores, evita que tengamos que quitar la correa para recargar la batería. De hecho, basta con acercar el extremo de carga que se incluye en la compra de este dispositivo para que este se adhiera en la posición adecuada y comience a cargar. Además, su autonomía alcanza los 14 días de duración. Una pantalla más grande. Este modelo cuenta con una superficie de pantalla de 1,1 pulgadas (frente a las 0,95 de la anterior), lo que aumenta la resolución a 126 x 294 píxeles. Además, han elegido la tecnología OLED para que los colores se vean de forma más nítida y brillante, gracias a un mayor contraste en la pantalla. Por ello, ni la luz directa entorpece la lectura. El nivel de brillo, que puede ajustarse en cinco posiciones, se elige desde la propia pulsera.

Este modelo cuenta con una superficie de pantalla de 1,1 pulgadas (frente a las 0,95 de la anterior), lo que aumenta la resolución a 126 x 294 píxeles. Además, han elegido la tecnología OLED para que los colores se vean de forma más nítida y brillante, gracias a un mayor contraste en la pantalla. Por ello, ni la luz directa entorpece la lectura. El nivel de brillo, que puede ajustarse en cinco posiciones, se elige desde la propia pulsera. Prestaciones útiles. Este dispositivo se conecta al teléfono mediante tecnología ‘bluetooth 5.0’ y es capaz de registrar el ritmo cardiaco y los datos de hasta 11 modos deportivos, entre ellos, correr, caminar, ir en bici y nadar, porque es resistente al agua hasta 50 metros de profundidad. También monitoriza el sueño, mide el nivel de estrés y permite controlar el ciclo menstrual.

