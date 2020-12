Díaz, sobre el Salario Mínimo: "Estamos discutiendo por 30 céntimos al día para los trabajadores que más lo necesitan"

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser que siente "tristeza" por no haber podido llegar todavía a un acuerdo para subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Siempre voy a estar de lado de los más débiles y estamos discutiendo por 30 céntimos al día para los trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan. Creo que las empresas españolas pueden soportar una revalorización así", ha declarado Díaz.

"Hemos salvado a 550.000 empresas. Hay que salvar empresas para salvar empleos. ahora bien, hay que ser coherente y defender a los más débiles. ¿Por qué revalorizamos en un 0,9% los salarios de los empleados públicos que tienen una mejor posición que las personas a las que va a afectar el salario mínimo?", se ha preguntado la ministra, que ha defendido la prórroga decretada por el Gobierno para 2021: "Si ayer no se prorroga la cuantía vigente (950 euros al mes) lo que pasa el 1 de enero es que no hay salario mínimo y cualquier empresario puede bajar lo que quiera el salario a un trabajador".

Sobre los ERTE, Díaz ha asegurado que le gustaría que la negociación "no agotase el plazo hasta el día 31 de enero" y que todo estuviera resulto a mediados de mes. "Lo voy a volver a pedir pero hay dinámicas en el diálogo social que se imponen. Las últimas dinámicas siempre se alargaron por la patronal. Los sindicatos tenían clara antes su postura", ha añadido.

"Ampliar la base de cotización de las pensiones es un recorte"

La ministra de Trabajo ha opinado también sobre las pensiones y la ampliación de los años de cotización por lo que ha abogado el ministro socialista José Luis Escrivá. "Ampliar la base de cotización a 35 años es un recorte en las pensiones públicas", ha sentenciado Yolanda Díaz.

"Es conocida la opinión de Unidas Podemos: no vamos a acompañar ningún recorte social y así lo hemos comunicado", ha continuado. Díaz ha afirmado que esa propuesta "no está en el acuerdo de gobierno" ni "en el Pacto de Toledo". "Esto es cambiar la política en materia de protección social. Incorporar un nuevo recorte no es adecuado. No lo vamos a acompañar con la fuerza que tenemos de 35 votos", ha dicho.