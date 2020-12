Pablo gana 8.000 euros en '¡Ahora caigo!' gracias a la ayuda inesperada de 'El hormiguero'

Gracias a ser un espectador fiel de los programas de Antena 3, Pablo logró llevarse este martes 8.000 euros en ¡Ahora caigo! y todo por recordar a una de las invitadas que han pasado por el plató de El hormiguero.

El catalán se enfrentó a Rubén en el duelo final del concurso: "Esto es como en el Oeste, desenfundad las pistolas...", comentó Arturo Valls momentos antes de hacerles la última pregunta.

"La cosa va de deporte y a Pablo no le hace mucha gracia", afirmó el presentador. El concursante reconoció que "no es lo que mejor se me da", pero fue el primero en comenzar a responder.

Arturo Valls, en '¡Ahora caigo!'. ATRESMEDIA

Los dos concursantes fueron fallando respuestas hasta que el joven acertó que se trataba de la campeona de halterofilia Lydia Valentín: "¡Toma castaña!", exclamó Valls al escucharle.

Rubén solo pudo decir, tras ser eliminado, que "me ha desplomado, no tenía ni idea", mientras que Pablo reconoció que había adivinado la respuesta porque "la vi en El hormiguero".

El joven accedió a la trampilla central, donde comentó que "estoy flipando" y Valls anunció que "ha ganado y se ha salvado. Ahora tiene que decidir si se planta o no".

Pablo se lo pensó poco y prefirió quedarse con 8.000 euros que jugársela por 16.001€ porque "me voy a pegar un viajazo... cuando se pueda. Quiero ir a China porque empecé a estudiar chino y me encanta su cultura".