Pérez Calvo destaca la apuesta de Cs por "la búsqueda de consensos" y sus acuerdos con el Gobierno de Lambán

Ha ofrecido una rueda de prensa para repasar la actividad realizada durante el año que ahora termina, cuando el grupo de Cs ha promovido unas 150 proposiciones no de ley, casi 200 preguntas y ha solicitado 120 comparecencias de responsables del Ejecutivo, destacando las iniciativas registradas para "blindar un cupo mínimo" de diputados autonómicos por Huesca y Teruel "para hacer frente a los estragos de la despoblación", entre otras.

Pérez Calvo ha indicado que Cs "ha tenido muy claro desde el primer momento que el interés de los aragoneses debería primar por encima de cualquier interés personal, de partido o electoral" y que era necesario actuar "desde la sensatez, la moderación y la centralidad, poniendo el foco en lo que nos une y no en lo que nos separa".

El también portavoz de la formación naranja ha manifestado su "orgullo" por haber sido el suyo uno de los partidos que promovieron la creación de una Mesa para la Recuperación Social y Económica que dio pie a la posterior aprobación de la Estrategia de Recuperación, donde han participado siete de los ocho partidos parlamentarios, la FAMCP y los agentes sociales y económicos, cerrando un acuerdo de 273 medidas, "algo inédito" en Aragón.

También ha mencionado el apoyo, en la sesión plenaria de las Cortes, este miércoles, al proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, después de que el cuatripartito haya aprobado el 40 por ciento de las enmiendas de Cs, algo "nunca visto" ya que Cs no es "aritméticamente necesario" y ha conseguido la aprobación de estas enmiendas "no de forma gratuita", sino introduciendo medidas como la no subida de impuestos o las ayudas a las pymes y la gestión "con agilidad" de los Fondos React-UE. "Son grandes logros" basados en "el diálogo" y tras "desterrar la bronca y la confrontación, lo que menos necesita la sociedad".

De esta forma, ha proseguido Pérez Calvo, Cs se ha convertido en "un punto de encuentro, un rompeolas donde es posible el acuerdo sin más líneas rojas que el cumplimiento de la Constitución de 1978".

PANDEMIA

Ha recordado que todos "llegamos a esta crisis sin manual de instrucciones", lo que era una "desventaja", pero también lo contrario porque al no tener ninguno las claves se propició un "pequeño vaciado mental para dejar a un lado las cuestiones ideológicas y buscar soluciones excepcionales ante un problema excepcional".

"Lo peor de la pandemia es lo que ya no tiene remedio, más de 2.600 muertos y más de 78.000 contagiados, y que la gente lo va a seguir pasando mal", ha expresado Pérez Calvo, quien ha subrayado que Cs ha puesto el foco en sectores como la hostelería y el turismo, "gravemente tocados", sin descuidar al pequeño comercio y a muchos autónomos que se han visto obligados a cerrar, ha dicho, apuntando que las pymes también lo tienen "muy complicado" en 2021.

Ha emplazado a "ser lo más proactivos posible" desde el poder político y "no dejar a nadie atrás", haciendo notar que "los aragoneses se están sacrificando" al ver caer los ingresos de sus negocios o entrar en ERTE, también las familias al ser más difícil la conciliación, de manera que "quienes nos dedicamos a la cosa pública tenemos que ser los primeros en sacrificarnos con algo tan relativamente sencillo como ser capaces de trabajar en la misma dirección".

"El sabernos vulnerables será una lección de humildad" para "dejar a un lado la prepotencia, la soberbia, y no erigirnos en que tenemos soluciones mágicas para dar lecciones a diario a quien está al frente", ha dicho Pérez Calvo, añadiendo que "necesitamos ideas para trabajarlas en común".

El líder de Cs ha aseverado que "necesitamos equilibrio, serenidad y, ante todo, estabilidad política, y eso depende de todas las fuerzas presentes en la cámara, tanto en el Gobierno como en la oposición" para "ser ejemplares", más cuando "la sociedad ha sido ejemplar" al respetar "con paciencia" las medidas restrictivas.