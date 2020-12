Anabel Pantoja culpa a 'Sálvame' de su distanciamiento con su familia: "Me dejan al margen porque trabajo aquí"

Que Anabel Pantoja lleve meses viviendo en Gran Canaria no ha sido impedimento para que la sobrina de la tonadillera esté más presente que nunca en Sálvame. La colaboradora lleva tiempo participando en el programa por videollamada, en parte por su operación de peroné que la ha tenido escayolada y en reposo durante semanas.

Pero su apellido, y el de los Rivera, lleva tiempo siendo actualidad, y sus intervenciones en el formato de las tardes de Telecinco son más que esperados. Sin embargo, en más de una ocasión, la exconcursante de GH VIP 7 no revela mucho sobre su familia, quizá por ser precavida o quizá, como ella apunta, porque no le cuentan nada. Y el motivo de este distanciamiento no es otro que su trabajo en Sálvame.

Esta falta de información es algo que Lydia Lozano le echó en cara este lunes a Anabel, pues Isa Pantoja ha acudido recientemente a Cantora y tuvo un tenso enfrentamiento con su madre, por lo que sería lógico que ella llamara a su prima o a su tía para saber cómo se encuentran.

"Ya sabéis que la relación que tengo con mi familia está como está y a mí no me han informado de que mi prima se presentó ahí ni nada", explicó. "Mi tía lo está pasando mal, igual no me quiere contar nada porque sabe que lo comentamos aquí en el programa y no querrá que yo tenga ningún tipo de información".

Carlota Corredera le preguntó entonces si eso no lo ve como una falta de confianza hacia ella por parte de su familia. "No, dentro de lo que cabe lo agradezco, porque si supiera cosas os mentiría a vosotros y prefiero no mentiros. Prefiero no saber nada. Sé que está mal, es algo que no hace falta que yo lo diga. Sé cómo está ella, cómo está mi abuela y al final eso es lo que me importa. Me dejan al margen porque trabajo en Sálvame", respondió ella.

"Con Isa he tenido un pequeño malentendido cuando salió de La casa fuerte. Me dijo que no podía hablar porque no tenía tiempo. Cuando dijo todo lo que dijo en la revista yo la llamé y le comenté que sí había tenido tiempo para hablar durante una hora con la redactora", recriminó. "Yo le dije que quería darle un consejo sobre Isabel Pantoja y ella me respondió que ya sabía lo que tenía que hacer. Mi prima no quiere hablar de estos temas tampoco conmigo. No voy a obligar a nadie".

Gema López volvió a repetir que no se fían de ella y le preguntó su opinión sobre el enfrentamiento entre su prima y su tía en Cantora. "Mi tía tiene mucho guardado después de estar todos esos meses encerrada. A lo mejor Isa ha podido pagar todo lo que lleva acumulado mi tía referente a la polémica con Kiko. Igual voy allí y me pasa lo mismo. Pero sí que es verdad que a mi tía le tiene que haber llegado la entrevista [de Isa] y puede estar muy enfadada", contestó Anabel.