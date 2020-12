El duro enfrentamiento entre Isa Pantoja y su madre en Cantora: "Dile a tu hermano que aquí ya no tiene familia"

Isa Pantoja no ha parado tras su expulsión de La casa fuerte, pues además de su presencia en las galas y en el debate final de este domingo, la hija de Isabel Pantoja dio una exclusiva el pasado miércoles y no se ha dejado de hablar de ella. Y es que su esperado reencuentro con la tonadillera después de un mes y medio de encierro y tras la guerra con Kiko Rivera, está claro que madre e hija tenían mucho que hablar.

Aun así, parece que la cantante no opina lo mismo, pues ya contaron en Socialité que ambas se encontraron en Cantora la tarde del 23 de diciembre y su charla fue "tensa y breve". Pero este domingo, Ana María Aldón dio en Viva la vida más detalles de este encuentro, mejor llamado desencuentro.

La pareja de Ortega Cano explicó que Isa Pantoja llevaba días intentando hablar con su madre por teléfono sin éxito, por lo que directamente se presentó en la finca en la que vive junto a su madre Ana y su hermano Agustín Pantoja. Y, como nadie le abrió, la exconcursante de La casa fuerte decidió saltar la valla y llegar a pie hasta la puerta de la casa.

"Tengo entendido que le abrió Agustín", añadió Luis Rollán, amigo de la familia. "Se produce un desencuentro, no tengo claro si dentro o fuera de la casa, durante menos de una hora", continuó Ana María Aldón.

Entonces, al bajar Isabel Pantoja y encontrarse con su hija, tuvieron una charla más que tensa. "Isabel se dirige a su hija y le dice ‘tú y tu hermano sois los dos iguales, fuera de aquí'", dijo la exsuperviviente. Carmen Borrego, también presente en el plató de Viva la vida, apostilló otra dilapidadora frase: "Dile a tu hermano que aquí ya no tiene familia".

Irene Rosales, que no estaba en el programa el domingo, habló con Suso Álvarez por teléfono para explicar su versión: "Sé que no salió bien el encuentro, tiene dolor pero no sé si son ciertas esas palabras".