Anabel Pantoja contesta a su prima Isa: "Si tiene tiempo para una entrevista, podía haberme llamado cinco minutos"

A su salida de La casa fuerte, Isa Pantoja ha atacado sin ningún miramiento a su prima, Anabel Pantoja, con una de sus últimas polémicas: unas publicaciones donde la relacionan con el consumo excesivo de alcohol.

Chabelita ha detallado que su familiar solo tiene en cuenta a su hijo Albertito cuando le entran "ataques de amor", haciendo referencia al supuesto problema con el alcohol que lleva arrastrando desde hace tiempo.

"Es la segunda vez que tu prima habla de que estás más contenta de lo normal. Una niña que, por cierto, no sabe si estuvo en un baño con dos, con tres o con 25… Que una prima te ponga otra vez en el disparadero de que cuando te tomas una Fanta te acuerdas de tu sobrino es para estar ofendida y cabreada", ha añadido María Patiño en medio de un directo con la sobrina de la tonadillera.

💥 Isa Pantoja ha hablado de forma clara en su exclusiva para Lecturas, donde ha puesto sobre la mesa las polémicas familiares, hablando sobre Anabel Pantoja, recibiendo una respuesta de ella. Todo en @salvameoficial 🍊, disponible en mitele. https://t.co/F0IGoTVeZ2pic.twitter.com/blSdbuurPY — mitele (@miteleonline) December 24, 2020

Anabel, aparentemente dolida, no ha dudado en responder enseñando una foto que tiene del menor en su habitación: "No me hace falta tomarme un mantecado o una copita de anís para acordarme de ellos".

Asimismo, la joven ha insinuado que le resulta más fácil hablar con el niño cuando está con su padre que con su madre. "Si tiene tiempo para llamar a una revista, podría haberme llamado a mí", ha declarado tajantemente.

Sin querer hacer más leña del árbol caído, la colaboradora de Sálvame ha explicado el motivo por el que Isabel Pantoja no quiere tener contacto con su hija: "Es muy duro, pero mi tía no ha querido hablar con su hija porque podría contarlo en una entrevista. Diréis qué mala madre, pero es así".