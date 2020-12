Se resiente la salud de Julio Iglesias

E cantante Julio Iglesias siempre ha sido un hombre independiente. Celoso de sus asuntos más íntimos, ha sabido diferenciar, incluso entre los suyos, aquello momentos en los que necesitaba o quería estar solo pero sin que ello afectara al funcionamiento natural de su familia.

Esta forma de entender las relaciones personales ha sido mucho más evidente durante la pandemia cuando decidió cortar por lo sano para evitar contagios que parte de su entorno sí sufrió. Pidió a sus más allegados que no cruzaran el charco y se mantuvieran alejados el mayor tiempo posible. Así fue.

Desde entonces, advierten que la convivencia familiar es prácticamente inexistente y si comparten techo, cada uno está en un ala diferente. Julio lleva a rajatabla las indicaciones y prefiere abrazarse a una soledad que solo rompe el personal de servicio.

Hace bien pues es persona de riesgo y sus dolores van en aumento. Me explican que en las últimas semanas la salud del cantante se ha resentido y hay cierta preocupación entre los suyos. Si bien es cierto que su mujer, Miranda, me insiste siempre en eso de que, como el emérito, Julio tiene una mala salud de hierro, no es una cuestión nimia a la que no da importancia.

Nueva oferta profesional para Rocío Carrasco

Centrada en el musical sobre su madre, Rocío Carrasco afronta la recta final del año acompañada por Fidel Albiac. Aunque no hay mucho que celebrar, la hija de Rocío Jurado ha recibido la visita y las llamadas de quienes se encuentran más cerca de la pareja. No les va mal a pesar de que las ausencias, aunque haya quien sostenga lo contrario, les pesan. Y mucho.

Pronto tendrán buenas noticias, pues 20Minutos ha podido saber que TVE baraja la posibilidad de contar con la hija de Rocío Jurado para un nuevo formato en el que podría ser realmente una pieza clave.

Desde la corporación están convencidos de su potencial y creen que puede ejercer un buen tándem con los otros rostros conocidos que se barajan como reclamo de un espacio que ya está en fase de preproducción y del que ya habló 20Minutos en exclusiva. Aunque todavía hay mucho que decidir, son varios los directivos los que apuestan por el perfil de Rocío para estar en un lado o en otro.

Si finalmente dan luz verde a la propuesta y Rocío acepta, no sería la primera vez en los últimos tiempos que Rocío participa en espacios de la cadena, pues en la última temporada la cadena contó con Carrasco para participar en los Lazos de Sangre de Boris Izaguirre, sino también en la tertulia corazonera del matinal que sufrirá, por cierto, una profunda remodelación en el próximo año.

Aunque Rocío está dispuesta a aceptar aquellas ofertas profesionales que le garanticen no tener que aportar información sobre su vida privada, me consta que estudia con total minuciosidad todo aquello que le ofrecen. Incluso las participaciones que tienen que ver con su madre y que son homenajes a su trayectoria profesional.

Rocío va con pies de plomo para evitar trastabillar en lo mediático y que sus equivocaciones se utilicen como pólvora para una mascletà sin precedentes. Habrá sorpresas en los próximos días.

Por cierto...

La tonadillera rompió cualquier esperanza, que era con su hijo al descubrir, el día de Nochebuena, una reunión, con la nuera presente, que lo cambió todo. Aquellos que pensaba que estaban de su parte, le demostraron todo lo contrario

Todo está preparado para que la excelentísima pase unos días con su hijo que ha aumentado la familia nuevamente. No saben qué pasará porque nada es lo que parece.