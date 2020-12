Las lágrimas de Mila Ximénez tras recibir una bonita sorpresa en 'La última cena'

Mila Ximénez vive su año más difícil: a la pandemia del coronavirus se suma su batalla contra el cáncer, una enfermedad que le ha permitido valorar como nunca el cariño de quienes la rodean. Por ello, no es de extrañar que la periodista se emocionara este jueves en La última cena, donde recibió un mensaje familiar.

La colaboradora de televisión no esperaba escuchar el mensaje que su hija, Alba Santana, y sus nietos tenían preparado para ella: "Hola mamá, feliz Navidad. Siento mucho que no podamos estar juntas esta noche y celebrarlo juntas, pero quiero que sepas lo mucho que te queremos y lo orgullosos que estamos de ti. Sabemos que dentro de muy poco vamos a poder estar contigo y abrazarte y celebrarlo".

Las palabras de la empresaria, que reside junto a su familia en Holanda, provocaron que Ximénez no pudiera contener el llanto. Y es que la tertuliana ya había admitido en Sálvameque este año se sentía más sola que nunca. "Me he sentido más cerca de ti que nunca y que juntas, de la mano, poco a poco, vamos a poder con los obstáculos que tenemos delante", añadió Santana, que animó a que sus hijos felicitaran a su abuela por Navidad.

"Un millón de gracias por lo que me habéis puesto. Dentro de poco, esto pasará. Tiene que pasar", respondió la catalana, que tardó un tiempo en recomponerse, mientras se secaba las lágrimas de los ojos. Cabe recordar que madre e hija se vieron por última vez este verano, cuando Santana aterrizó en España para pasar unos días con ella y acompañarla así en su tratamiento contra el cáncer de pulmón.