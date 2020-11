Mila Ximénez se siente "más sola que nunca" con sus compañeros de trabajo

Desde que anunciase hace cinco meses que padece un cáncer de pulmón parece que el resultado que esperaba Mila Ximénez de que sus compañeros de trabajo cambiaran el trato hacia ella no solo no ha funcionado, sino que de una forma extrañísima se ha agravado y aquellos instantes en los que los dejó completamente devastados y entristecidos han sido solo, tal y como ella deja entrever, lágrimas de cocodrilo.

Afortunadamente, el tratamiento semana tras semana está surtiendo efecto y la colaboradora de Sálvame se siente cada vez mejor, haciendo verdadero aquella promesa que realizó la noche del anuncio: "Os juro que esto no va a poder conmigo".

Ximénez, a sus 68 años, ha querido hablar de todo esto y más en una entrevista para la revista Lecturas en la que no solo abre las puertas de su hogar en Madrid ("Aquí me siento protegida. No es la más lujosa, pero es mi casa", ha afirmado), sino que también pone el foco en cómo ella siente que varios de sus colegas en plató le han dado de lado.

"Me siento más sola que nunca con la gente del trabajo", ha sentenciado la tertuliana, quien hay que recordar que recientemente mandaba un contundente mensaje a quienes llegaron a dudar de su enfermedad: "No me hacen daño". Ahora, y desde su vuelta a Telecinco, Mila observa cómo en ocasiones las fuerzas se le van por la celeridad que reclama el propio programa de Mediaset.

"No quiero que me traten como si estuviera enferma pero lo estoy. Me cabreo conmigo: '¿Por qué estoy haciendo esto?'. Si yo lo que tengo que hacer es dar un paso atrás y dejar que los demás se lo curren. Los llantos por chorradas me rompen la cabeza", ha confesado a la citada publicación.

Por eso mismo ahora siente que ante algunos de los problemas que se plantean en el plató es mejor no opinar porque los considera majaderías. "Estoy superando un cáncer y están todos ahí peleándose por una bobada. Anoche salí muy triste de allí, sentí la soledad más grande que he sentido hace mucho", ha explicado para dar paso a una anécdota.

"Salí del plató desgastada, le dije al taxista que parara y subí las escaleras llorando de desamparo, de rabia conmigo misma. Después de mi enfermedad me siento más sola que nunca con la gente con la que trabajo", ha incidido, al tiempo que matiza que nada le va a quitar las ganas de seguir adelante.

"[Me siento] con toda la energía del mundo para vivir", ha añadido Mila, que no solo está en una guerra abierta con María Teresa Campos, sino que por su entrevista a Kiko Rivera comenzó el último culebrón de la familia Pantoja. Eso sí, esto contrasta con cómo Mila Ximénez siente todas estas polémicas después de unos meses de auténtico miedo. "Cuando llegué a casa, me quedé en el sofá pensando qué voy a hacer. Esto no me compensa", ha subrayado.