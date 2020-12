El trucazo de George Clooney para que sus hijos se porten bien durante la época navideña

Los más pequeños de la casa a veces pueden resultar muy revoltosos y desobedientes, sobre todo en estas fechas tan señaladas cuando esperan ansiosos su regalos de Navidad. Si mantener a los retoños a raya es un completo reto en casa, George Clooney tiene la masterclass perfecta para hacer que se porten bien.

La estrella de Hollywood, de 59 años, apareció a través de videoconferencia en el programa The Late Show, ya que actualmente se encuentra en Londreshaciendo cuarentena tras regresar de Italia con su familia.

Compartió su as bajo la manga con el presentador Stephen Colbert. El actor finge hablar con Papá Noel para que sus gemelos, Ella y Alexander de 3 años y medio, se comporten.

"Cuando tienen tres años, solo estás tratando de mantener a tus hijos bajo control en general, así que he ideado una manera de hacer que se comporten durante este tiempo", explicó Clooney.

Haciendo lo que mejor sabe hacer, el actor finge entablar un diálogo con Santa Claus cuando sus hijos se despiertan y normalmente empiezan a hacer ruidos y a pelear: "Yo digo, '¿Qué estás haciendo aquí Santa?' Y él dice, 'Oh, solo me estoy asegurando de que los niños estén siendo buenos'", dijo el actor. "Y puedes escucharlos decir, '¡Lo somos, Santa! ¡Lo somos! Luego se portan increíblemente bien", afirmaba el actor. Al ver tanta eficacia habrá que comprobar si este trucazo de la celebritie funciona de verdad o no estas navidades.