Unides Podem atribueix l'abstenció de Cs en pressupostos a les "bandades" de Cantó: "Que no ens prenguen el pèl"

Aquesta decisió de Ciutadans, així com la de votar en contra de la llei d'acompanyament per no prosperar la seua reforma fiscal, demostra al seu juí una operació de màrqueting i que "al final acaba votant amb els seus socis de la dreta i l'extrema dreta", PP i Vox, en l'últim ple de 2020 en Les Corts.

Davó, per contra, ha defès que UP, PSPV i Compromís mantenen els acords del Botànic i avancen en la reforma fiscal iniciada el 2017 perquè "els que més tenen aporten més i ajuden les rendes mitjanes i baixes". "Cs s'ha posicionat des del principi en contra d'això", ha esgrimit als mitjans després de finalitzar el vot telemàtic.

És més, ha assegurat que l'última oferta 'taronja' de baixada d'impostos seguia sense complir les dos condicions que posaven: que fora progressiva i no afectara les arques de la Generalitat. "Sempre hem estat oberts a parlar i dialogar quan una proposta fora bona", ha recalcat recordant els acords aconseguits amb PP i Cs en les dos lleis.