Lorena García, muy emocionada tras conseguir un asiento especial para un niño que sufre parálisis celebrar

El programa de Espejo público lleva trabajando desde hace unos meses en una iniciativa solidaria que permite conectar a los más necesitados con aquellos que tienen los medios para ayudar Este miércoles, el magazine matutino de Antena 3 ha presentado la historia de Marcos, un niño de 5 años con parálisis cerebral.

El pequeño sufre este trastorno desde que nació y tiene dos enfermedades pulmonares graves, además de otras dolencias. Los tratamientos que Marcos necesita para su futuro desarrollo son completos, además de caros, y María, su madre, ha denunciado que la ayuda económica que percibe del Estado es insuficiente para financiar todo aquello que su hijo necesita.

Marcos no puede sostenerse en pie ya que su tronco no es capaz de sostener ni sus extremidades ni su cabeza, por ello necesita un asiento especial que le permitiría permanecer recto y mejorar su calidad de vida. Este tipo de artilugio terapéutico tiene un precio de unos 2.000 euros, una cantidad de la que no dispone su familia.

Marcos podrá tener la silla que necesita

Gracias a la ayuda de Espejo público, el empresarioJosé Moro ha conocido la historia de Marcos y ha decidido donar los 2.000 euros para comprar la silla que el pequeño necesita. El empresario ha explicado que él tuvo un primo con un trastorno similar al de Marcos y ha reconocido que esta historia le ha tocado la fibra sensible.

DIRECTO| Cadena de la solidaridad



María es la madre de Marcos, un niño de 5 años que tiene parálisis cerebral:



"No puede sostenerse, hay que tenerlo en brazos, en el suelo o en la cama, nunca está recto... es imposible que yo me incorpore al trabajo"

María al saber que la Fundación Emilio Moro se hará cargo del coste del asiento ha agradecido la colaboración del programa y se le han saltado las lágrimas, emocionando a los colaboradores presentes en plató. La más afectada ha sido Lorena García que se le quebraba la voz al articular palabra.

La presentadora ha contado que ella colabora con una asociación que ayuda a niños con parálisis cerebral y que conoce algún caso cercano. "Estos niños son maravillosos y los padres son unos auténticos guerreros y conozco gente personalmente y me emociono", ha comentado Lorena García con los ojos llorosos.