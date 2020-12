Carmen Lomana comparte una sensual fotografía, tomada hace años, semidesnuda y fumando en la cama

Carmen Lomana ha vuelto a sorprender a sus seguidores al compartir una fotografía en su cuenta de Instagram. La colaboradora de televisión, poco antes de Navidad, ha subido a la red una imagen en la que aparece fumando, sobre una cama y solo tapada por una toalla.

La publicación, titulada "Cómo han cambiado los tiempos. Londres hace años, tomando un café al despertar y fumando... ahora me parece incomprensible. Recuerdo quién me hizo la foto... momentos de amor", ha generado un enorme revuelo en tan solo unas horas, superando los 24.000 'me gusta' y consiguiendo más de 1.000 comentarios.

La celebrity ha tenido tiempo para contestar a los comentarios de sus haters. Una usuaria afirma sentirse decepcionada con la fotografía y asegura que "no le pega a Carmen Lomana", a lo que la colaboradora ha respondido: "¡Qué es eso de 'pega o no pega'? Qué absurdo... es la vida misma". Pese a esto, la mayoría de los internautas alaban la belleza y la naturalidad de la mujer a los 72 años.

Aunque se desconoce quién se puso tras el objetivo, pero la atención de sus seguidores se ha centrado en el tipo de fotografía, pues no es común que la empresaria comparta este tipo de imágenes en su perfil de la red social. Este gesto ha sido aplaudido por muchos, ya que muestra a una Carmen Lomana más cercana al resto de los mortales.