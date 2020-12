Cuenca en Marcha! pide que la capital se sume a la defensa del tren convencional

La portavoz de Cuenca, en Marcha! en el Ayuntamiento, Mª Ángeles García Jiménez, ha afirmado que el tren convencional sigue prestando un servicio importantísimo a la hora de conectar zonas rurales con Cuenca capital y con Madrid y Valencia.

"Invertir en él es invertir contra la despoblación, por lo que también solicitamos que se ejecuten las partidas presupuestarias para modernizar la línea y hacerla más atractiva a los usuarios", ha dicho, según ha informado en nota de prensa el partido.

Respecto a las últimas polémicas debido a los recortes en las frecuencias del AVE, García Jiménez ha recordado que en el Pleno del Ayuntamiento del mes de junio su grupo municipal propuso que "se instase a Renfe a recuperar las frecuencias suprimidas durante el primer estado de alarma".

"Confiamos en que una vez haya menos restricciones a la movilidad recuperemos los horarios y frecuencias anteriores a la pandemia", ha añadido.

Y es que la portavoz de Cuenca en Marcha! ha denunciado que la liberalización del transporte ferroviario que aprobó el Congreso en 2018 está perjudicando a Cuenca. "No es de recibo que haya trenes que pasen de largo porque las empresas no ven rentable parar aquí. PP, PSOE y Ciudadanos votaron a favor de esta liberalización, no entendemos que aquí digan una cosa y en Madrid defiendan la contraria", ha sentenciado.