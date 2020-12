Laura Matamoros encuentra la solución a las rabietas de su hijo: "Le digo lo que sí puede hacer, sin gritar ni reñir"

En mayo de 2018 la vida de Laura Matamoros dio un giro de 180 grados al dar a luz a su hijo Matías, fruto de la relación de la influencer con Benji Aparicio. Pese a las subidas y bajadas de la pareja, ahora parecen estar más unidos que nunca.

Aunque la pareja está, sobre todo, enfocada en el restaurante que Aparicio acaba de abrir en la capital, la hija de Kiko Matamoros continúa activa en sus redes sociales, donde ha explicado a sus seguidores la dura experiencia sobre la maternidad y, además, ha pedido consejo para controlar al pequeño en casa.

"He estado pensando y quería contaros esto, a ver si me podéis ayudar", comenzaba explicando Laura quien añadía que su hijo está "en la etapa de rabietas" que, a veces, se vuelven un poco "insostenibles". "Entra en negación, se vuelve medio loco y vuelve loco a todo el mundo", explicaba la influencer. "Yo me río ahora, pero hay veces que lo paso bastante mal porque me saca de mis casillas", aseguraba.

Los seguidores de Matamoros han respondido rápidamente a su petición y la joven ha confesado que los consejos le han sido de gran ayuda. Sobre todo, Laura ha recalcado la amabilidad de una de sus seguidoras que, incluso, le ha mandado su eBook de consejos para tratar de ayudarla y, gracias a ello, está empezando a controlar bastante los enfados del pequeño. Aún así, ha recalcado que se trata de un tema especial y complicado porque cada niño es un mundo.

Para tratar de ayudar a las personas que están pasando por su misma situación, la madrileña ha compartido algunos de los consejos que ha recibido. "Estos son los puntos que he empleado hoy: los noes los guardamos para momentos importantes, decirle lo que sí que puede hacer, no gritar ni reñir y no castigar", ha señalado.