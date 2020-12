Coronavirus.- La Policía Local impone 61 multas y sanciona a cinco establecimientos por no respetar medidas

Zonas como la Puerta de Purchena, Rambla Federico García Lorca o la Plaza de la Catedral cuentan con un servicio específico para evitar aglomeraciones y también se está manteniendo una vigilancia especial en el cumplimiento de los horarios de cierre y toque de queda, según ha indicado la Jefatura en una nota.

En este sentido, en la semana del 14 al 20 de diciembre, la Policía Local ha impuesto un total de 61 sanciones, 34 de ellas por no llevar mascarilla y 22 por no respetar el toque de queda. De igual forma, se ha levantado acta a cinco establecimientos por no respetar el horario de cierre establecido en la normativa.

Desde el Ayuntamiento de Almería y desde la Policía Local se insiste en la necesidad de la responsabilidad como la mejor medida para luchar contra el coronavirus, por lo que se apela, una vez más, al sentido común para hacer frente a esta segunda ola de la enfermedad.