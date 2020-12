El PP de Coria avisa de "riesgo de incendio" en un edificio ocupado y reclama "una actuación urgente"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Coria del Río, Andrés Parrado, ha denunciado de nuevo "la lamentable situación en la que se encuentra un edifico de la Gran Avenida de la localidad que se ha convertido en un auténtico problema para la convivencia de los vecinos de la Barriada Guadalquivir".

Según el portavoz del PP, "las denuncias sobre la okupación de este edificio en Gran Avenida no son nuevas. Tanto el grupo popular como los vecinos de la zona llevamos años denunciando esta okupación que no se toma en serio por parte de nuestras autoridades, lo que ha hecho que crezca la inseguridad en la zona y que los vecinos no puedan vivir con tranquilidad".

"Desde que el alcalde, a bombo y platillo, declarara a Coria del Río como municipio libre de desahucios se ha producido un efecto llamada debido a la laxitud de las actuaciones del Consistorio ribereño, más preocupado de los okupas que de los vecinos que los sufren. Y una de las zonas más afectadas por estas okupaciones es la Barriada Guadalquivir, donde este edificio de Gran Avenida actúa como centro de llamada para okupas de toda la provincia", indican señalando la ocupación de viviendas en las calles Hasekura, Abd-al-Rahman III y Esclusa, sin éxito en el último caso.

"Pero lo más peligroso -continúa Parrado- han sido las denuncias de los vecinos en los últimos días que han informado de la acumulación de palés de madera en el edificio, posiblemente para usarlos de combustible para hacer fogatas en las próximas fiestas de Navidad", pues "ya se están produciendo fogatas en el interior de algunos pisos okupados, prendiendo fuego a sofás en el interior de las viviendas".

Así, y mientras en Coria funciona una comisaría de la Policía Nacional, reclama al alcalde, el andalucista Modesto González, que "actúe de manera inmediata, pues este problema de okupación puede degenerar en un grave problema de seguridad", llamando a "evitar una tragedia parecida a la que ocurrió en Badalona". Finalmente, reclama al primer edil un "plan antiokupación para luchar contra esta lacra".

Según las estadísticas facilitadas al PP por el Gobierno central, la usurpación de inmuebles se redujo un 4,28 por ciento en Andalucía durante el primer semestre de 2020, afectado por el primer estado de alarma frente a la pandemia, tras el repunte del 6,8 por ciento registrado en el periodo de todo el año 2019. En la provincia de Sevilla, el número de usurpaciones ilegales cayó un ocho por ciento durante el primer semestre del año, respecto al mismo periodo de 2019.