Cataluña tiene "todo a punto" para comenzar la vacunación contra el coronavirus el próximo 27 de diciembre

Cataluña tiene "todo a punto" para empezar a vacunar contra el coronavirus el próximo domingo 27 de diciembre. Así lo ha anunciado este lunes la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, que ha remarcado que la vacunación comenzará el domingo siempre y cuando las dosis de Pfizer lleguen el sábado 26 como anunció el pasado viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Vergés ha recordado que esta primera fase de vacunación comenzará en las residencias de ancianos y de personas con discapacidad, y se vacunará tanto a los usuarios como a los trabajadores de éstas. Concretamente, se empezará por las residencias 'verdes', las que no tienen ningún caso de Covid-19, y "se irá desplegando".

Más adelante, en segundo lugar, se procederá a vacunar a los sanitarios de "todos los tipos de centros de salud". El objetivo es vacunar a cerca de medio millón de personas durante el primer trimestre de 2021.

Para llevar a cabo esta campaña de vacunación, Cataluña cuenta con 25 equipos formados por un total de 500 enfermeras y personal administrativo que, tras haber recibido la formación específica, se distribuirán por el territorio y suministrarán las dosis.

La consellera ha querido destacar que la vacuna es segura, que es "una estrategia básica para cualquier política de salud pública" y que ésta "nos permite ver la luz al final del túnel". Por otra parte, ha señalado que la llegada de la vacuna no puede suponer una relajación de las medidas de protección y ha pedido a la ciudadanía que tome "toda la precaución", ya que "los últimos kilómetros siempre son los más difíciles".

El aumento de casos no es tan grande como se preveía

Respecto a los datos, el coordinador de la Covid-19 en Cataluña, el Dr. Jacobo Mendioroz, ha dicho que "parece que el crecimiento de casos no es tan grande como se esperaba", pero ha insistido en que esto no quiere decir que la situación "no sea delicada".

"Es muy importante que seamos conscientes de que es una situación de máximo riesgo", ha afirmado, y ha pedido a la población que reduzca al máximo la interacción social.

Respecto a la llegada de la vacuna, Mendioroz ha señalado que el impacto de ésta "se notará muy poco" al principio y que aún quedan meses para llegar a una inmunidad suficiente con la que podamos considerar que estamos protegidos. "Es muy importante pasar estos meses que quedan de la mejor forma posible", ha añadido.

Cerrar conexiones con Reino Unido por la nueva cepa

Ante la nueva cepa de Covid detectada en Reino Unido, que, en estudios iniciales, demuestra tener una alta transmisibilidad, España decidió este domingo mantener los vuelos con el país y esperar a una respuesta coordinada de toda la Unión Europea.

Al ser preguntada por cuál es la posición de la Conselleria de Salud al respecto, Vergés ha respondido que es "partidaria de cerrar las conexiones con el Reino Unido, como han hecho otros países" y que así se lo ha transmitido al ministro Illa.

"Nuestro punto de vista es siempre el de la protección. Ante la incertidumbre, mejor no esperar a que haya certezas en unos días que nos hagan arrepentirnos de no haber cerrado las comunicaciones", ha dicho.

Por otra parte, ha afirmado que, de momento, no se ha detectado ningún caso de esta nueva cepa en Cataluña, pero que esto no es "una certeza absoluta" y ha añadido que los laboratorios de microbiología, que ya van haciendo análisis para detectar mutaciones, incrementarán este trabajo.