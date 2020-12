Media Europa cancela vuelos con el Reino Unido por la nueva cepa de Covid y España espera la decisión de la UE

España decidió este domingo mantener los vuelos con el Reino Unido y esperar a una respuesta coordinada de toda la Unión Europea pese al ‘cerrojazo’ aéreo que implantaron algunos países por miedo a la nueva cepa del coronavirus detectada en la última semana en Inglaterra.

Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania, Bulgaria, Austria y Turquía decidieron suspender las conexiones aéreas con las islas. Algunos de ellos también suspendieron vuelos con otras zonas como Países Bajos, Dinamarca o Sudáfrica, que habrían detectado algún caso de esta nueva cepa, así como Bélgica o Italia. Por otra parte, Portugal solo permite volver desde el Reino Unido a ciudadanos nacionales lusos, Grecia impone cuarentena a los viajeros británicos, e Irlanda y Francia prohibían la circulación desde ese país durante 48 horas, a la espera de que la Unión Europea elaborase un marco común de actuación. Asimismo, el Eurotúnel que une el país galo con el Reino Unido cerró a las 23.00 h, según anunciaba la cuenta oficial de la lanzadera en Twitter.

La respuesta comunitaria llegará, previsiblemente hoy, después de la reunión al más alto nivel que convocó anoche la Presidencia alemana de la UE. Hasta entonces, España solo reforzará el control de verificación de pruebas PCR a las personas procedentes del país en aeropuertos y puertos.

También este lunes, el Ejecutivo británico de Boris Johnson tiene previsto celebrar una reunión para ver cómo abordar las restricciones impuestas por los países vecinos. La suspensión de los vuelos con el Reino Unido se produjo el mismo día que Londres y varios condados del este y sureste de Inglaterra pasaban a nivel 4 de alerta (riesgo grave), motivo por el que tuvieron que sustituir ayer la flexibilización de las medidas de cara a la Navidad por unas más restrictivas. En concreto, limitaron los movimientos (hay unos 20 millones de personas confinadas), se cierran tiendas, gimnasios y cines, y prohíben las reuniones navideñas. El Ejecutivo ha reforzado, además, los controles policiales para asegurar su cumplimiento y poder frenar así el ascenso imparable de contagios, que tiene como causante una nueva cepa del virus.

Sobre ella se pronunció un día antes el primer ministro británico, Boris Johnson, quien la calificó de más contagiosa aunque se desconoce si es más letal. Todo apunta, según científicos británicos, a que la nueva variante del virus acelera hasta un 70% más la transmisión y parece responsable del inquietante incremento de los casos en Londres y su área metropolitana. Solo ayer, el Ejecutivo de Johnson notificó 326 fallecidos y casi 36.000 nuevos contagios diarios en 24 horas, récord histórico. "Está fuera de control", aseguró por su parte Matt Hancock, el ministro británico de Salud.

Aunque la nueva cepa se habría identificado oficialmente por primera vez en el condado de Kent hace unos diez días, Daniel Prieto Alhambra, catedrático de farmaco-epidemiología de la Universidad de Oxford, sostuvo ayer en una entrevista con RAC1 que la nueva variante podría estar presente desde hace semanas en diferentes países europeos. El experto lo argumentó al asegurar que desde hace un mes ya se hablaba en el ámbito científico de una posible mutación del virus, si bien indicó que es pronto para señalar si es la causante del aumento súbito de casos en Alemania, Italia o España.

Pese a la alarma generada, esta nueva variante del virus no es la única que se ha detectado en este tiempo, ya que científicos de todo el mundo han ido alertando en los últimos meses de distintas mutaciones, algo normal en cualquier tipo de virus. En España, por ejemplo, se localizaron unas 60 variantes solo en los tres primeros meses de la pandemia, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III. Y, en Italia, investigadores de la Universidad de Bolonia, identificaron en un estudio al menos seis. Por el momento se desconoce el número exacto de mutaciones que ha sufrido el SARS-Cov-2 desde el principio de la pandemia.

Por ello, algunos científicos criticaron al Gobierno británico por haber anunciado la variante sin suficientes detalles sobre la misma, aunque, de confirmarse, estaríamos ante la cepa más contagiosa hasta la fecha. Eso sí, pese a la alta transmisibilidad inicialmente detectada, no parece que la nueva cepa cause mayores complicaciones, de acuerdo con los análisis que llegan del Reino Unido. Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la gestión de la pandemia allí, señaló en una conferencia pública que "hasta ahora no hay pruebas" de que esta cepa "se comporte de manera diferente".

Por ello, los expertos sostienen que es "muy improbable" que las vacunas que se están desarrollando y que ya se han empezado a administrar a la población en diferentes países pierdan parte de la efectividad. De hecho, el director del Centro de Vacunas de Oxford, Andrew Polland, afirmó hace unos días que si el coronavirus mutara sería "relativamente rápido" desarrollar una nueva vacuna eficaz partiendo de las ya existentes.

Ayer, los casos confirmados de coronavirus en el mundo pasaron la barrera de los 75 millones, tras registrar casi 800.000 en 24 horas. l

Europa prevé aprobar hoy la vacuna de Pfizer contra la Covid



La Agencia Europea del Medicamento (EMA) prevé aprobar la vacuna de BioNTech y Pfizer hoy, después de que este organismo se viera obligado a adelantar la fecha por la presión de varios países.

Los expertos en medicamentos humanos de la EMA planean terminar hoy de leer, verificar y evaluar los datos que han puesto a su disposición las farmacéuticas con información sobre los ingredientes, la producción, datos no clínicos y resultados del ensayo en más de 40.000 voluntarios, que conducirán a una conclusión clave sobre la seguridad, eficacia y calidad de su vacuna contra la Covid-19.

Una vez la Agencia dé el visto bueno, solo quedará un último paso: que la Comisión Europea permita su comercialización, un trámite que podría ocurrir en un periodo tiempo de tres días. Si finalmente el calendario se cumple, la vacunación empezaría antes de que se termine el año.

Así, miles de contenedores con hielo –algunos ya han llegado a España– aguardan para transportar millones de vacunas de Pfizer por territorio comunitario (las dosis se tienen que mantener a una temperatura de -80 grados). España prevé recibir las dosis entre la medianoche del sábado al domingo, tal y como detalló el viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien fechó el arranque de la campaña de vacunación entre el 27 y el 29 de diciembre.

Mientras, los primeros camiones con la vacuna de Moderna abandonaron ayer los almacenes donde estaba siendo empaquetada para dirigirse a los hospitales de EE UU y otros puntos del país, donde comenzará a ser distribuida desde hoy. En concreto, las miles de dosis tienen previsto viajar durante esta semana por aire y por tierra a 3.700 puntos.

Esa operación es mucho mayor que la que se organizó para repartir en 636 localizaciones el suero de la farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNTech, el primero aprobado por las autoridades norteamericanas y que comenzó a distribuirse la semana pasada en EE UU.

La enorme diferencia en el número de puntos de distribución (de 636 a 3.700) se debe a los requisitos de conservación para cada vacuna.

El suero de Moderna está siendo transportado en unas pequeñas cajas refrigeradas que deben mantener una temperatura de -20 grados centígrados; mientras que la vacuna de Pfizer necesita unos arcones de mayor tamaño ya que debe ir rodeada de hielo seco para mantenerse a -80 grados. EE UU se convertirá hoy así en el único país del mundo que tiene dos vacunas contra la Covid, de momento.

El laboratorio estadounidense Moderna, además, utilizará a España como uno de los puntos neurálgicos de distribución de su vacuna a nivel mundial. Por el país pasarán, en concreto, más de 600 millones de dosis, según informó la Cadena SER, que citaba una instrucción policial.