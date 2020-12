Podemos advierte de que no van a "blanquear" los presupuestos vascos "moviendo pequeñas partidas de una casilla a otra"

Asimismo, ha avanzado que la formación progresista está realizando un "análisis minucioso" del proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno de PNV y PSE y, según ha apuntado, en las próximas semanas "se establecerá de manera clara y sencilla nuestro planteamiento".

Garrido ha comparecido en una rueda de prensa en San Sebastián, junto a Miren Echeveste, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico, para informar de la reunión de la Ejecutiva, en la que ha recordado que en estas últimas semanas del año se está llevando a cabo la tramitación de los diferentes presupuestos para 2021.

En ese sentido, ha apuntado que las instituciones van a establecer con sus respectivas Cuentas "el camino en el que vamos a decidir cómo vamos a salir de esta crisis", y van a ofrecer la oportunidad de "dibujar un nuevo modelo de futuro para Euskadi".

Podemos Ahal Dugu apuesta por un modelo social "mucho más seguro y saludable para todas las personas" y, por ello, sus propuestas van a ser "claras, con luz y con taquígrafos" porque la ciudadanía "no está, en estos momentos, para juegos de magia". "Necesitamos construir un país en el que desde las instituciones demos seguridad, esperanza y certezas", ha destacado.

Garrido ha asegurado que la formación progresista va a seguir "una hoja de ruta clara", e insistirá en la "necesidad de cambio de modelo que asegure bienestar a la ciudadanía vasca". De este modo, se ha referido a los acuerdos alcanzados en Irun, donde Podemos Ahal Dugu ha entrado a formar parte del Gobierno, o el presupuestario en Pasaia.

VITORIA

En el caso de Vitoria, ha asegurado que están consiguiendo que el PNV "renuncie a la intención de seguir con la exploración de gas en Subijana". "La propuesta es muy clara, si los jeltzales abandonan esta idea, Elkarrekin Podemos-IU se abstendrá en los presupuestos para permitir que salgan adelante", ha afirmado.

Garrido ha remarcado que "no hay cheques en blanco, no hay negociaciones de despacho" y ha incidido en que las propuestas "va a ser claras y transparentes", ya que "el bienestar y la salud de la ciudadanía de Vitoria estará encima de la mesa".

CUENTAS VASCAS

En el caso del Parlamento Vasco, ha manifestado que "no son los presupuestos los que quiere Podemos Ahal Dugu" porque, en su opinión, "no están a la altura de las necesidades del momento tan grave que vivimos".

A su juicio, "no son unos presupuestos excepcionales, no son expansivos". Sin embargo, ha afirmado que en Podemos Ahal Dugu son "conscientes del momento" y del "lugar en que nos ha situado la ciudadanía" y de su "peso" en la Cámara vasca, así como de la "grave situación" actual.

Por ello, Pilar Garrido ha remarcado que no van a "escenificar ningún choque de trenes" ni una "impugnación total" a las Cuentas vascas que "nos lleve a callejones sin salida". No obstante, ha advertido de que no van a permitir que el Gobierno Vasco "nos vaya a querer utilizar para escenificar una voluntad de diálogo que no tiene ninguna intención de llegar a buen puerto, de acordar".

"No vamos a blanquear sus presupuestos moviendo pequeñas partidas presupuestarias de una casilla a otra. Podemos Ahal Dugu quiere avanzar hacia un nuevo modelo social más seguro y saludable para todos", ha concluido.