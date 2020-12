El alcalde de León entrega 600 euros como ofrenda de la ciudad a la Catedral tras la suspensión de Las Cantaderas

En este acto protocolario, en el que ha participado la delegación municipal y una Comisión Capitular formada por el deán, el administrador y el secretario del Cabildo, se ha celebrado en la Sala Capitular de la Catedral, informa el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Posteriormente, el alcalde ha hecho entrega a los representantes del Cabildo de un donativo de 600 euros, una ofrenda voluntaria que representa el "respeto" a la tradición secular solo suspendida en "desgraciados acontecimientos bélicos", según ha recordado. El acto de entrega se ha realizado en la Capilla de Nuestra Señora La Virgen Blanca.

Diez ha precisado que las circunstancias sanitarias impidieron en otoño la celebración de la tradicional ceremonia de Las Cantaderas, "una secular y esencial conmemoración" que forma parte del acervo cultural leonés, de las señas de "identidad" del pueblo y de sus más "arraigadas tradiciones".

"Aunque en ese momento, ya expresé mi intención de no suspender definitivamente la cita de este año sino aplazarla hasta que los negativos datos de contagios de la COVID-19, que entonces se registraban, se redujeran y las limitaciones a la movilidad y la reunión de la ciudadanía se levantasen. Desgraciadamente, dos meses después, la situación epidemiológica no ha mejorado y las recomendaciones de las autoridades sanitarias, la prudencia y la responsabilidad de todos aconsejan no convocar un evento masivo que pudiera poner en riesgo la seguridad de oficiantes, participantes y público".