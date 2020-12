El ‘no es no’ de la izquierda a los presupuestos de Almeida

Un ‘no rontundo’ a los presupuestos que presentó hace un mes el alcalde de la capital (PP) junto a la vicealcaldesa (Cs). Los dos grupos de la izquierda de Cibeles registraron el pasado martes sus respectivas enmiendas a la totalidad y una batería de 177 enmiendas parciales con las que, cada grupo, cree entender las necesidades de los madrilenos en un año que estará marcado por una fuerte crisis social y económica.

Frente a la apuesta de Almeida por la bajada de impuestos, Más Madrid y PSOE exigen "justicia". No se oponen a la rebaja del IBI pero esta debe ser discriminada, solo a las rentas más bajas. Mientras los primeros apuestan fuerte por la transición ecológica, los segundos insisten en la necesidad del reequilibrio territorial. Ambos coinciden en que son unos presupuestos "escorados a la ultraderecha" Y es que Almeida solo necesita el apoyo de Vox.

Jorge García Castaño "Agredir a

entidades de la sociedad civil no tiene perdón de Dios"

El concejal de Más Madrid, Jorge García Castaño. Jorge Paris

Para el grupo de Rita Maestre, "justicia y transición ecológica" son las claves para que Madrid avance en 2021. No se oponen a subvencionar a entidades religiosas pero no entienden que se dicrimine al tejido social, "esencial durante la pandemia".

¿Por qué su ‘no rotundo’ a unos presupuestos que incluyen medidas pactadas por todos los grupos en los Acuerdos de la Villa?

La orientación de los presupuestos es radicalmente diferente a los que hubiéramos hecho nosotros. Por ejemplo, el 100% de las inversiones de Movilidad tiene que ver con el coche: ‘parkings’, vías de alta capacidad, incluso, subvenciones a la concesión de nuevos coches. Esto no lo hace ninguna ciudad europea ni estadounidense.

Los presupuestos de Almeida están enfocados a ayudar a los sectores más castigados por la pandemia. ¿No le parece importante?

De las promesas que hicieron Almeida y Villacís para ayudar a las empresas madrileñas, la ejecución ha sido cero. En las fiscales, solo han llevado a cabo la mitad de lo que prometieron. El discurso que han hecho tanto Almeida como Ayuso es que iban a salvar la economía de Madrid costa de la salud. Al final, ni salud ni economía. Somos la región que más cae en esperanza de vida, donde más sube el desempleo y la que más PIB ha perdido.

¿Qué echa en falta?

Tiene que haber un paquete muy importante de inversiones transformar la movilidad en la ciudad. Incluiría, entre otras, la ampliación de Madrid Central. En temas de reequilibrio, hay que compensar la deuda histórica que se tiene con el sur de la ciudad. Por no hablar de que las políticas de igualdad de género, se estancan, las de inmigración bajan y las ayudas a asociaciones LGTBI que desaparecen.

Vox exige incrementar dotaciones a entidades religiosas. ¿Se oponen de manera frontal?

No me opongo a que entidades religiosas que realicen una tarea social reciban subvenciones, ya lo hacían en nuestra etapa. Debe haber ayudas para todos. Otra cuestión es que se agreda a las organizaciones de la sociedad civil que llevan colaborando con el Ayuntamiento desde la Transición. Eso no tiene perdón de Dios.

¿Qué tendría que ofrecerle Almeida para conseguir su abstención?

Volver al equilibrio con las organizaciones de la sociedad civil, de reequilibrio en el sur y este de la ciudad y políticas de transición ecológica.

La mesa de Economía y Hacienda presumía de compartir buena sintonía. ¿Qué ha pasado a la hora de votar las cuentas?

Guardamos una buena relación personal. Pero lo que no puede esperar un gobierno es que se apoyen unos presupuestos que traen políticas antiestéticas con las que nosotros planteamos, como en Movilidad o en lucha contra las desigualdades. No vamos a votar en contra de principios programáticos que son esenciales.

¿Es usted de los que piensa que Almeida ha roto con el consenso de los Acuerdos de la Villa?

En este asunto hay mucha retórica. Una cosa es que se llegara a unos acuerdos en un momento concreto y otra muy distinta es que ahora se tenga que decir a todo que sí. No hay un régimen de partido único. Después de los Acuerdos y que el alcalde tuviera un efímero baño de transversalidad, se ha convertido en el jefe de la derecha en Madrid,pues Cs y Vox pintan poco, y en portavoz del PP. Eso sí, ahora es menos alcalde.

¿Se han hecho fuertes después del fiasco en la votación del año pasado?

Se aprobaron por una chapuza del gobierno municipal. Ahora estamos más fuertes porque tenemos un liderazgo mucho más consolidado y una organización más grande.

Enma López: "Almeida ha cambiado, ya no es el alcalde del consenso"

La concejala, minutos antes de la entrevista. Jorge Paris

"Parece que la pandemia no haya pasado" por los presupuestos del próximo año. Para el grupo de Pepu Hernández, son unas cuentas que "no pretenden transformar Madrid porque van a seguir existiendo las mismas igualdades". El pasado 9 de septiembre se ofrecieron a pactarlos siguiendo el espíritu de los Acuerdos de la Villa. Pero los populares "no lo hicieron; solo han querido contentar a Vox".

¿Qué es lo que más le incomoda de estos presupuestos?

La bajada del IBI. No es el momento de bajar impuestos a quienes más tienen sino a quienes más lo necesitan. Pero para ellos ha sido una piedra angular por las exigencias de Vox.

¿Es técnicamente posible una bajada discriminada?

Como tipo de IBI no. Pero ya aprobamos en el Pleno –decisión no vinculante– una ayuda para pagárselo a quienes no puedan. No se haría vía tipo impositivo sino por subvención, como ya hacen otros ayuntamientos, como Barcelona y Málaga. Y con esos 43 millones, que el gobierno quiere destinar a la rebaja del IBI a todos, nosotros lo usaríamos para fortalecer los servicios sociales y a colectivos vecinales.

Presentan 177 enmiendas, una cifra similar a la de Más Madrid. ¿En qué se diferencian?

El nuestro es un modelo de ciudad más transformador, enfocado al reequilibrio territorial. Ellos han planteado unas enmiendas más ‘verdes’. Pero en la izquierda no tenemos que enfrentarnos sino complementarnos.

Usted quiere invertir millones en memoriales antifranquistas. ¿Qué utilidad tiene en un Madrid pospandemia?

La memoria histórica es importante. Madrid dispone del mayor presupuesto de la última década –gracias al superávit, remanentes y ayudas europeas–. Tiene que haber espacio para la memoria democrática, nos convierte en una ciudad más libre.

¿A qué se debe renunciar?

El Bosque Metropolitano no es prioridad. Para un futuro, vale.

Almeida apuesta por el turismo, el comercio y pymes. ¿Y usted?

También. Pero no estamos de acuerdo en que se bonifiquen a las casas de apuestas ni que se eliminen las subvenciones nominativas al tejido asociativo.

Presentará su propia alternativa. ¿Qué puede avanzar?

Tendrá fuerte apuesta por los servicios sociales, los mercados municipales y la vivienda pública en régimen de alquiler. Vamos a demostrar que el presupuesto da para mucho más. Hasta ahora Almeida solo ha dicho qué va a hacer con los 200 millones de los 700 de remanentes.

Pero los presupuestos no pueden elaborarse contando con ese dinero. Efectivamente, no están dentro del presupuesto y por eso no se pueden enmendar. Pero saben que van a contar con 700 millones. De hecho, ya contemplan un anexo con cargo a remanentes pero solo de 200 millones. Nosotros planteamos que sea del total, de los 700.

¿Qué ha cambiado para que se haya roto ese ambiente de consenso de la pandemia?

Almeida. Ha dejado de ser el alcalde del consenso y ha vuelto a ser el que empezó siendo: alguien que siempre elige a la ultraderecha.

Afea que solo negocien con Vox pero, ¿acaso no es lo que ha hecho Sánchez con los nacionalistas?

Hay una diferencia fundamental y es que en Madrid partíamos de los Acuerdos de la Villa. En el Estado eso no existía. Almeida se ha saltado esa hoja de ruta, ha obviado, roto y atacado dichos pactos.

¿Cómo han sido las negociaciones con PP y Cs?

No han sido. Tuvimos una única conversación cuando los presentaron.

¿Trataron de evitar su enmienda a la totalidad?

Nos han ofrecido que la retiremos, pero sin darnos alternativas. La única solución para que las apoyemos es que se empiece de cero.