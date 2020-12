El alcalde de Quinto, Jesús Morales, nuevo presidente de la Comarca Ribera Baja del Ebro

Dicha elección ha tenido lugar esta semana en el pleno de la institución, donde además de los 19 consejeros consejeros comarcales -diez del PSOE, cuatro del PP, dos de CHA, dos de PAR y uno de Trabajando por Gelsa-, ha asistido el secretario de Organización del PSOE en Aragón, Darío Villagrasa, acompañado por las diputadas Pili Mar Zamora, Pilar Mustieles y Cristina Palacín.

Villagrasa ha querido destacar el trabajo de la hasta ahora presidenta por hacer de la Ribera Baja del Ebro una de las comarcas "pioneras" en la prestación de muchos servicios.

En declaraciones a Europa Press, Morales, que dirige el gobierno municipal de esta localidad zaragozana desde hace cinco años y medio y, que anteriormente trabajó durante nueve años como técnico de Juventud en la Comarca Ribera Baja del Ebro, ha resaltado que esta nueva etapa es "todo un reto", aunque ha matizado que no va a desatender sus funciones como alcalde de Quinto: "Si no pudiera compaginarlo con la alcaldía seguramente no hubiera aceptado el cargo porque a mí me gusta la gestión local, más cercana".

No obstante, ha puntualizado que "la comarca también presta servicios a los ciudadanos que no dan los ayuntamientos, y también a los propios consistorios para que mejoren en su día a día con los vecinos".

Como nuevo presidente comarcal, su primera acción será reunirse con todos los portavoces de todos los grupos políticos, con todos los alcaldes de la zona y los trabajadores de la institución y, "a partir de ahí quiero que diseñemos entre todos un horizonte comarcal y valorar lo que hemos hecho hasta ahora y si hay nuevas acciones o iniciativas interesantes para poner en marcha", ha añadido.

MEJORAR IMAGEN

Entre las aspiraciones de Jesús Morales está mejorar la imagen de la entidad entre las localidades que la componen. "Hay veces que cuando los municipios son pequeños el trabajo que realiza la comarca se ve mucho, pero cuando son más grandes parece que todo lo hace el ayuntamiento y la imagen de la comarca puede quedar en segundo plano o en tercero, incluso".

Morales ha estimado que es "necesario" visibilizar el trabajo que se hace desde la comarca y ha resaltado algunos de los servicios "esenciales" que esta institución brinda a sus ciudadanos.

"A veces algunos servicios solo los conocen prácticamente las personas que los reciben. Por ejemplo, las profesionales que se desplazan para asear, dar de comer, hacer la compra o cualquier otra tarea doméstica a las personas mayores son servicios muy esenciales y los presta la comarca, no los ayuntamientos".

Ha continuado diciendo que "del servicio de recogida de basuras en todos los municipios se encarga la comarca; hay unos técnicos de desarrollo local que orientan, ayudan y tutorizan a las personas que están en paro; hay servicios de Cultura y Juventud, este último es el que mantiene los seis espacios jóvenes que tenemos en los pueblos de la Ribera Baja; igualmente se cuenta con un servicio de Deportes que organiza competiciones y actividades a nivel comarcal, y los comedores de los colegios están en funcionamiento porque hay un proyecto comarcal".

En definitiva, ha puntualizado el nuevo presidente de la Comarca de la Ribera Baja, si todos esos servicios no estuvieran, a lo mejor los ayuntamientos grandes los podríamos asumir, pero sería imposible para los pequeños".