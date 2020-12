Cvirus.- Oltra espera començar a "veure la llum" en "dos, tres o quatre mesos" amb les vacunes però demana "paciència"

"Açò no vol dir que el dia 28 isquem tots sense mascareta", ha afirmat en relació a l'anunci d'aquest divendres del ministre de Sanitat, Salvador Illa, respecte a l'inici de la vacunació a Espanya diumenge que ve 27.

Oltra no s'ha pronunciat sobre si eixe dia s'iniciarà la vacunació a la Comunitat Valenciana, però s'ha referit a les paraules del president, Ximo Puig, qui va afirmar aquest dijous que la Comunitat Valenciana està preparada per a rebre, emmagatzemar, distribuir i administrar 600.000 dosi de la vacuna Pfizer enfront de la Covid-19. "Hi ha un pla, una estructura i l'única cosa que estem esperant és que tant de bo" el 27, 28, 29 de desembre "es comence a vacunar", va assenyalar aquest dijous.

Oltra ha explicat que al principi, pensaven que arribaria al gener, però ha apuntat que l'anunci d'Illa va en la línia del de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que va afirmar que el 27, 28 i 29 de desembre començaria la vacunació a Europa. En aquest sentit, ha valorat que s'haja decidit començar el primer dia.

"La meta s'avança una miqueta més", ha manifestat Oltra, però ha incidit que açò "no vol dir que el dia 28 anem tots sense mascareta".