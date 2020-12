La 'desvergonzada' confesión sobre depilación íntima de Jorge Javier Vázquez

Una de las cosas que han hecho que Jorge Javier Vázquezsea tan querido tanto por el público como por sus propios compañeros de profesión no es solo que haya demostrado muchas tablas cuando se trata de conducir los programas (y sus distintas ediciones) de Telecinco como Sálvame, Supervivienteso Gran Hermano, sino que siempre da un plus.

En ocasiones son comentarios encendidos argumentando su opinión (como en temas tan obvios como la necesaria vacunación), en otras con algún chascarrillo o, como en el caso que nos ocupa, con una de esas confesiones de corte íntimo, nunca mejor dicho.

Nadie que estuviese viendo la última gala de La casa fuerte 2 se esperaba a buen seguro acabar asistiendo a un debate sobre la depilación de los testículos de su presentador. Pero a sus 50 años Jorge Javier se puede permitir ciertos lujos (y con ello nos referimos a poder hablar de esto en directo, no al 'esto' mismamente).

El de Badalona se encontraba hablando con Efrén Reyero sobre cómo veía el futuro de su relación con Marta López. Y en un momento determinado, Jorge Javier Vázquez hizo gala de ese comentario preciso y pícaro que tantas alegrías le ha dado.

"Pues como decía mi padre: 'ya tienes pelos en los huevos'", le espetó al extronista, que se tomó el dicho al pie de la letra y respondió: "No, porque me doy el láser". Si hubiese sido otro el conductor estrella de Mediaset, quizá la cosa se hubiese quedado ahí... pero no.

Jorge Javier Vázquez, riéndose por la contestación tan rápida como evasiva de Reyero, ahondó en el tema en cuestión y dio rienda suelta a sus deseos. "¿Sabes que estoy pensando yo también? Me voy a quitar la vergüenza y lo voy a hacer", aseveró.

Pero como quizá era poca información para la audiencia, pues de perdidos, al río. "Tenía mi reparo porque la señora me cogiera los...", comenzó explicando porque a buen entendedor... "Pero tengo una doctora que me lo hace muy bien. No voy a decir el nombre pero precisamente mañana voy", informó a sus colaboradores. Y hasta aquí la noticia. Es decir, que a estas horas, quizá Jorge Javier haya superado sus miedos.